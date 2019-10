Coronel de votos e personagens

Este artiguete deve-se à sugestão do amigo Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, anotações suas e matéria do Diário de Pernambuco intitulada "Chico Heráclio, o último dos coronéis". O protagonista, Francisco Heráclio do Rego (1885 - 1974), conhecido popularmente como Coronel Heráclio, tornou-se figura famosíssima em Pernambuco, no Nordeste e, até, em setores públicos nacionais. Seja pelo poder de mando, o folclore ou anedotário político.

Nascido em Limoeiro, a 60 quilômetros do Recife, foi eleito prefeito da cidade na segunda década do século passado, iniciando um poderio eleitoral e uma fortuna agropecuária invejável. Exerceu influência política imbatível, liderando um esquema que abrangia trinta municípios do agreste, na zona da mata pernambucana, elegendo nunca menos de um deputado federal e três estaduais. Na região, ao falar era ordem. Ouvia-se o "manda quem pode, obedece quem tem juízo". Fez-se proprietário de vinte fazendas, contando mais de dez mil rezes.

Na eleição para governador de Pernambuco, o general Osvaldo Cordeiro de Farias (1901 - 1981) obteve maioria consagrada de votos na área de prestígio de Heráclio. Quando os dois encontraram-se, após o pleito, o militar agradeceu: "Chico, obrigado pela bonita vitória que você me deu". E o diálogo prosseguiu: "Pois é governador, vim aqui pedir seu apoio". "Sem dúvida, coronel Chico! Respeite a lei e terá meu integral apoio!". O velho chefe, de pronto, afirmou: "Governador, eu andando dentro da lei não preciso apoio de governador nenhum".

Depois de eleger um neto, encontrou-se com um dos aliados, que perguntou: "Coronel, como vai o menino lá na assembleia?". Resposta imediata e alegre: "Vai muito bem. Melhor do que o esperado. É um menino precoce demais. É deputado estadual, mas mente como se fosse um antigo senador".

Próxima semana, novos causos e personagens imitadores.

Geraldo Duarte

Advogado, administrador e dicionarista