Contador da História do Brasil

1952. Colégio Lourenço Filho. Primeiro dia de aula. Novo sistema. Não mais uma professora em sala, como do Jardim de Infância à 4ª série do Curso Primário. Sim, quatro mestres, de Português, Matemática, História e Geografia do Brasil.

Tudo mudou. A farda, calça e túnica cinza, camisa branca, meias e sapatos pretos. Volumoso livro, “Admissão ao Ginásio”, contendo as disciplinas do ano para o “vestibularzinho”, ao final, objetivando o ingresso no Curso Ginasial. E uma pasta escolar de couro, com os cadernos de folhas pautadas, um de desenho visando os trabalhos de Geografia, caixa de lápis de 12 cores, um preto, apontador, borracha de apagar, régua, transferidor, esquadro e compasso.

Tocou a sineta. Entramos em classe. Fomos recebidos pelo cratense e professor José Humberto Tavares de Oliveira (1927 - 2017) que nos fez, com sua didática e forma de “contador de fatos”, imaginar os cenários dos acontecimentos do passado épico da Nação. Ajudou-nos, entusiástica e civicamente, a melhor amar o Brasil. Mostrou-se, sempre, ardoroso patriota.

Bacharel em Geografia e História, especializado e licenciado pedagógico, lecionou durante vinte e cinco anos em educandários fortalezenses, inclusive, exercendo cargos de secretário e diretor.

Chefe de Gabinete das secretarias de educação do Município e do Estado, dirigente de entidades de ensino, organizador e participante de inúmeros empreendimentos e eventos educacionais, elegeu-se membro efetivo do Instituto Cultural do Crato.

Também escritor, poeta e colaborador jornalístico, produziu as obras literárias Pingos da História do Brasil, Rio das Piabas, Bodas de Ouro do Nosso Amor, Retalho, 100 Trovas para Você e Versos de Saudade.

Sua simplicidade e devoção ao magistério tornou-o imortal, não só nas organizações intelectuais, mas, em especial, nos corações e mentes de seus agradecidos alunos.