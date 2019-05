Confiança no fazer

Dentre a vasta bibliografia que trata da gestão de negócios, encontram-se variadas abordagens relacionadas às competências inerentes à figura do empreendedor. Dentre as pesquisas levadas a efeito sobre o tema, destacam-se aquelas iniciativas cujo protagonismo revela perfil profissional, que compreende as competências inerentes ao protagonismo da iniciativa, em relação a sua certificação e meios pelos quais se viabiliza a sua concretização.

O ponto de partida dessa contextualização diz respeito à busca incessante por oportunidades de negócios, cuja viabilidade se traduz na perspectiva das condições pesquisadas - cujo resultado conclua pela sua viabilidade.

A disposição em liderar o empreendimento, não obstante a clara assimilação dos riscos próprios da atividade deve ser considerada, notadamente, no seu planejamento, como naturalmente, deve ocorrer. Compromisso com a eficiência e foco na qualidade em todas as relações que compreende o processo produtivo, com vistas à satisfação dos clientes.

Na sequência - total comprometimento com o trabalho a ser desenvolvido, segundo o estabelecido nas metas pactuadas. A busca permanente de informações para fins de direcionamento do negócio, segundo a contextualização do ambiente, onde se insere o segmento de negócio.

Monitoramento sistemático do planejamento e das relações com o mercado. Permanente avaliação de resultados, usando para tanto a rede de contatos interna e externa. Por fim, adotar enquanto postura a independência e autoconfiança naquilo que faz.

Este é o contexto que se entende mais plausível, na concretização dos propósitos inerentes ao alcance dos objetivos econômicos estratégicos, a partir do engajamento nas nossas empresas em busca de espaços nos mercados locais, inclusive alhures. Assim deve ser, dentre outras, uma opção estratégica apropriada.