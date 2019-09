Concepção de vida

A vida é feita de acontecimentos que passam e não voltam mais e é misteriosa porque não sabemos o que vai acontecer no momento seguinte. Em vista disso eu, que sou um capricorniano, baixo, careca, vivo usufruindo tudo de bom que ela tem a me oferecer, gozando-a intensamente, tendo sempre em mente que não existe nada mais especial na vida de um homem do que a mulher, depois outras delícias que, embora subsidiárias, não são desprezíveis.

Nessa linha de pensamento, também me apraz uma boa cachaça velha, um suave Old Parr, ver na TV os dramas do Nelson Rodrigues, curtir Machado de Assis, decodificar os escritos do genial Fernando Pessoa, admirar Montesquieu, criador da teoria dos três poderes, entender a pregação de Maquiavel através do comportamento dos nossos políticos. Assistir bons filmes, ler meu jornal Diário do Nordeste, escrever em prosa e verso, exercer minha nobilíssima profissão de advogado com zelo, dedicação e competência, saborear uma boa comida.

No mais, não invejo ninguém, tenho poucos amigos, pois minha introvertida personalidade não me permite ir mais além, minhas vaidades, assim como minhas ambições, são limitadas, portanto não preciso ampliá-las, vez que, nesse tocante o que tenho é suficiente para o meu viver.

Na condição de adepto da doutrina espírita, acredito que já vivi várias existências e outras viverei para usufruir com igual contentamento as coisas boas que me advirão, mesmo sendo em todas, como sou hoje, um capricorniano, baixo, careca, mas nunca hipócrita, mentiroso nem falso com os que me rodeiam.

Ao final desta minha atual caminhada, quando eu for bem velhinho, espero receber a graça divina de, em um dia de domingo, sentado numa poltrona em meu sagrado lar, sorvendo um cálice de Porto, bradar aos quatro ventos: “Sejamos mais livres, pois já nascemos num apertado danado!”.