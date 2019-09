O roteiro do turismo

Fortaleza está bem na foto. Um aplicativo de busca de voos indica que a cidade foi uma das mais demandadas por passageiros nos primeiros oito meses de 2019. Segundo o levantamento, que compara preços de passagens aéreas e promoções, Fortaleza foi o quinto destino nacional mais buscado, ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife (PE) e Salvador (BA) - ressaltando-se que entre as duas primeiras há uma movimentada ponte aérea como repercussões fortes no turismo de lazer e no de negócios. Foram avaliadas cerca de 2 milhões de consultas feitas por mês pelos usuários do app.

Fluxo

A rota entre São Paulo e Fortaleza foi a mais movimentada entre janeiro e agosto deste ano. Ficou atrás de São Paulo e Recife; São Paulo e Salvador; e Recife e São Paulo. E ficou acima de São Paulo e Natal (RN).

Avanço

A lista de notícias positivas para o mercado turístico de Fortaleza não se limita a esse vaivém. Há, ainda, o percentual. E a cidade permanece no pelotão de elite, com crescimento de 96% nas demandas entre 2018 e 2019.

Decolou

Há um ponto que pode ser destacado como explicação para o bom desempenho de Fortaleza nos voos domésticos: a instabilidade com dólar. Como a moeda norte-americana decolando para além de R$ 4,40, a tentação de se aventurar para lá das fronteiras brasileiras pousa.

É pouco

No até ainda curto mandato que exerce, o suplente de deputado Gordim Araújo (Patri) já apresentou dois projetos. Um determina que a Exposição Agropecuária de Itapipoca integre o calendário oficial de eventos do Estado. O outro dá nome a uma areninha em Amontada. Desse jeito, é fácil legislar, né não?

Meu nome não é Johnny

A propósito, colega nenhum conhece o deputado "Gordim" pelo nome. Quarenta e um anos atrás, ele ganhou na pia batismal (e no cartório) de Itapipoca, onde nasceu, o nome de Elvilo Araújo de Oliveira.

Escorregou

Comunicado derrapou ontem. E justamente no piso intertravado. Nota informou, erradamente, que o vereador José Barbosa Porto (PRTB) havia apresentado à Câmara de Fortaleza três projetos tratando desse tipo de pavimento. Não. Na verdade, foram dois.

PÍLULAS

O BNB já investiu este ano R$ 29,6 milhões na implantação de sistemas de uso residencial de energia solar. Dinheirama assim ilumina qualquer orçamento doméstico, né?

A Coluna recebe mensagens dos leitores pelo aplicativo WhatsApp (85) 99638 5129 (somente texto), pelo telefone (85) 3266 96594 e pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br.