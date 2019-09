Na direção do gol: parceria investe em ação social

Sistema Fecomércio do Ceará está se aquecendo para se engajar com mais intensidade no campo do esporte. O presidente da entidade, Maurício Filizola, abriu diálogo com o Ministério da Cidadania com ênfase na Lei de Incentivo ao Esporte. O instrumento, que existe desde 2006, permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pela União. É uma ação similar aos dispositivos de apoio à cultura que há na instância federal e nas gestões estaduais e, em muitos casos, em prefeituras. Por meio desse recursos, as empresas podem investir até 1% do valor devido ao IR. Já pessoas físicas chegam a 6%.

Sem ver...

Leva o jamegão do deputado Vítor Valim (Pros) projeto que manda a Secretaria de Justiça do Ceará instalar bloqueadores de telefones celulares em presídios. Bacana, né? É não.

...Nem por quê

Uma decisão do STF, ainda em 2016, diz que essa providência não é de responsabilidade dos estados, mas da União, pois tratam de telecomunicações. Valim está três anos atrasado.

Arte

O centenário de nascimento do pintor, ilustrador, escritor e crítico de arte Nilo de Brito Firmeza (1919-1914) será celebrado a partir da próxima quinta-feira em Fortaleza. A cena cultural o conhece, e respeita muito, como Estrigas.

A História

O vereador Jorge Pinheiro (PRTB) quer que o contribuinte banque na praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em frente ao Hospital Militar de Fortaleza, um marco aos combatentes da Batalha de Guararapes. Mas não há registros de fortalezenses ou cearenses no confronto, registrado em dois momentos, 370 anos atrás, tendo o Exército Holandês como derrotado.

De fora

E a vereadora Libânia Holanda (PR) quer que a Prefeitura de Fortaleza faça parceria com a entidade das empresas de ônibus para realocar cobradores que estão sendo dispensados. Libânia não propõe, nem de raspão, o engajamento do sindicato dos trabalhadores.

Livro de frases

Do vereador Evaldo Lima (PCdoB): “Os muitos problemas da democracia precisam ser resolvidos com mais democracia e participação popular”.

PÍLULAS

Servidores e colaboradores da Prefeitura de Aracati passaram por qualificação da Controladoria-Geral do Estado. O pessoal está, agora, afinadíssimo com as normas e processos de ouvidoria.

