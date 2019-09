A corrente dos pedais: frente parlamentar vai abordar segurança dos ciclistas

A Câmara federal lançamento hoje uma Frente Parlamentar em Defesa do Ciclista. Que não se perca pelo nome: a presidência do grupo ficará a cargo, veja só!, de um deputado que se identifica como "Juninho do Pneu" (DEM-RJ). Mas, abstraindo-se eventuais curiosidades, deve-se considerar a ideia com pertinente. Afinal, quem usa bicicleta tem experimentado uma posição extremamente vulnerável num trânsito urbano cada vez mais caótico. Mesmo em cidades como Fortaleza, onde o sistema cicloviário é organizado e tem melhorado nos últimos anos, há dificuldades graves - algumas decorrentes da rejeição que parcela dos motoristas tem pela direção prudente e respeitosa. Dados do IJF, o principal hospital de traumas do Estado, indicam que só no ano passado 1.183 pessoas vítimas de acidentes com bicicletas foram atendidas na instituição. A média foi de 3,24 casos por dia.

Articulação

Frentes parlamentares são associações pluripartidárias de deputados para debater um tema determinado. Para valer mesmo, um requerimento com proposta de instalação deve ter assinaturas de pelo menos um terço dos integrantes do Legislativo.

Latitude

Morda a língua quem diz que a situação não deixa a oposição aprovar nada na Assembleia. E saiba que o deputado Heitor Férrer (SD) conseguiu emplacar projeto que institui o Dia do Geógrafo, com comemoração em 29 de maio. Importante, né não?

Pra decolar

Está em contagem regressiva o prazo de inscrições para o VIII Edital das Artes, tocado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. As propostas podem ser enviadas só até a próxima segunda-feira.

13 linguagens

O edital reserva R$ 4,1 milhões para fomento às artes. É um dinheirão e tanto, então. São contempladas 13 linguagens: Artes Visuais, Moda, Fotografia, Audiovisual, Literatura, Música, Teatro, Dança, Circo, Cultura Tradicional Popular, Humor, Mídia Digital e Artesanato.

Onde?

Os projetos devem ser encaminhados em envelopes lacrados à Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (Rua do Rosário, 77 - Centro). Mais informações pelo telefone (85) 3105 1403 ou pelo e-mail viiieditaldasartesfortaleza@gmail.com. A abertura dos envelopes será em sessão pública, terça-feira que vem, na Central.

Solidariedade

Bateu forte em Canoa Quebrada a situação do Hospital Santa Luísa de Marilac, em Aracati, que enfrenta dificuldades. A barraca Chega Mais Beach está em campanha para angariar doações para a instituição.

PÍLULAS

A Assembleia Legislativa faz hoje audiência pública para apresentar o projeto “Vidas Preservadas pela Prevenção do Suicídio”. A solicitação foi feita pela deputada Érika Amorim (PSD). Começa às 14h30min, no Complexo das Comissões.

