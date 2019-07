Como funciona o fascismo

Assustador ver a trama social obedecer a todos os critérios e diagnósticos do fascismo. São eles: 1) Culto à tradição: É forte a voz que grita pelo retorno da ordem, da paz e da moral do povo brasileiro. Com efeito, o saber não pode avançar, sobretudo, aquele que propõe empoderamento subjetivo e engajamento das coletividades. A verdade já foi anunciada, por Cristo talvez, cabendo a nós, encontrá-la; 2) Recusa da modernidade: Embora vejamos a iniciativa de modernizar o Estado, deparamo-nos com o aniquilamento de toda forma de crítica; 3) Culto da ação pela ação: Quer dizer, tecnicismo vazio. A universidade e seus intelectuais são, pois, uma ameaça; 4) Fim dos paradoxos: Ou seja, o desacordo não pode existir. Diversidade, então...; 5) Busca pelo consenso: Só há uma verdade, verticalizada, claro; 6) Apelo à classe média frustrada pela crise econômica: Recordar os episódios dos panelaços e danças coreografadas é um bom exercício; 7) Nacionalismo: Esse traz como efeito o medo da conspiração. As minorias que lutam devem ser caladas - índios, população LGBT, membros do MST; 8) Combate aos inimigos, quais sejam, os diferentes; 9) Vida para a luta: Não devemos lutar para viver. Movimentos políticos e sociais, de direitos humanos, baboseira; 10) Elitismo: O desprezo pelos fracos é o que fortalece ideologias reacionárias. Na história, temos aos montes; 11) Todo mundo é um herói: Claro, se obedecer à norma. O excepcional é delinquência ou patologia; 12) Machismo: Os índices de feminicídio gritam por si; 13) Populismo qualitativo: Elegemos um Messias que interpreta a vontade comum, a voz do povo, pelas redes socais e; 14) Nova língua: A desburocratização chega no diálogo. Os governantes falam direto, embora errado, a língua do povo. Um “talk show” popular e uma ausência de trato diplomático. Enfim, resistir nos resta, com criatividade, afinal, liberdade é tarefa sem fim.