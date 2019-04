A definição mais usada de clima organizacional é a de um conjunto de propriedades mensuráveis nas relações de trabalho percebido direta ou indiretamente pelos indivíduos, que vivem e atuam no ambiente, e que influencia a motivação e o comportamento dos seus atores. Neste sentido é, portanto, indicador da satisfação dos membros de uma organização em relação aos diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente das suas relações, tais como políticas de RH, modelo de gestão, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa. A apuração do nível de satisfação dos seus colaboradores se faz necessária para indicar e apoiar as decisões dos gestores; mensurar como está a qualidade de vida no trabalho dos seus colaboradores. Assim, se a qualidade for baixa, conduzirá à alienação do empregado e à insatisfação - a má vontade com reflexos no declínio da produtividade, sabotagem, desvios, etc. Estabelecer referenciais, confiáveis sobre o ambiente específico para programar ações, onde cresça a motivação gerando um entorno participativo, efetivo, levando a organização a atingir excelentes níveis de produtividade e comprometimento. O clima organizacional é uma variável que influi diretamente na produtividade, pois o grau de interação de uma organização depende da motivação dos seus colaboradores. Esta atmosfera é fruto do conjunto de percepções das pessoas que interagem no processo com a organização. As pesquisas neste campo revelarão a realidade percebida pelos colaboradores e não somente o que efetivamente acontece. Se a qualidade do trabalho for de bom nível conduzirá a um clima de confiança e respeito entre as equipes, no qual o indivíduo tenderá a aumentar as suas contribuições. Esta prática enseja elevar suas oportunidades de êxito psicológico motivado pela efetividade das suas contribuições, ao tempo em que reduz os mecanismos rígidos de controle social. Assim tem sido a postura de enfrentamento dessas relações com acerto e empatia dos seus atores.