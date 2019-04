Ceará: Terra da Luz

Tempos atrás estava conversando com três amigos, sobre assuntos diversos, no restaurante de um hotel em Brasília. Um deles citou que as maiores expressões da literatura brasileira tinham nascido em Minas Gerais, Rio e São Paulo. Tomei um susto e fiquei perplexo. Nada contra, pelo contrário, tenho o maior respeito, admiração e reconhecimento aos irmãos mineiros, cariocas e paulistas, grandes intelectuais que produziram obras fantásticas. Todavia não se deve esquecer os filhos dos outros 23 estados e do Distrito Federal.

Creio que aquela afirmação açodada e talvez preconceituosa fez tremer no túmulo figuras gigantes como José de Alencar, Castro Alves, Rui Barbosa, Érico Veríssimo, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Gilberto Freire, Graciliano Ramos, Cora Coralina e muitos, muitos outros nascidos no norte e no sul, no leste e oeste do nosso querido Brasil, que continuam influenciando várias gerações, não só de brasileiros, mas também de outros países.

Falta espaço para nominá-los. Já que nasci no Ceará, senti-me na obrigação de externar com orgulho a minha “cearensidade”, ressaltando alguns conterrâneos, verdadeiros ícones, que se destacaram nos campos intelectual e social. José de Alencar, o maior romancista do Brasil; Clóvis Beviláqua, o maior jurista; Capistrano de Abreu, o maior historiador; Farias Brito, o maior filósofo; Rachel de Queiroz, a maior escritora; Juvenal Galeno e Patativa do Assaré, os maiores poetas populares e vários que continuam liderando o cenário nacional. Também falta espaço para mencioná-los.

O Ceará foi, é e será um dos estados- membros da Federação líder na área cultural. A cultura cearense, ao longo do tempo, vem demonstrando ser de alto nível e assim colaborando para a concretização de ações e pensamentos analíticos, da paz (interior e exterior) e da justiça. Como é bom ser cearense!!