Bombeiros do Ceará

Após a nossa chegada ao subcomando da Corporação, no início deste ano, e tendo tido a oportunidade de estar à frente do Comando de Bombeiros do Interior, pudemos perceber com mais clareza as peculiaridades dos quartéis mais afastados da capital.

O potencial humano e operacional da tropa inserida em rincões normalmente acompanhados à distância impôs a necessidade de estreitarmos os laços presenciais entre a capital e as demais macrorregiões do Estado.

Por isso, em consonância com as diretrizes do Governo do Estado, do secretário da Segurança Pública, do comandante geral e do atual comandante do interior, decidimos inovar e prestigiar um dos nossos batalhões como sede do aniversário de 94 anos do Corpo de Bombeiros.

A cidade de Iguatu, no centro-sul do Estado, foi a contemplada e a ideia é que, nos anos seguintes, os demais batalhões – sediados em Sobral, Juazeiro do Norte e Canindé – tenham a mesma oportunidade de congraçamento histórico dos bombeiros militares do Ceará, em solenidades cívico-militares, abertas ao público.

Assim, com a interação entre militares e sociedade civil, abriremos as portas dos nossos aquartelamentos para que a comunidade local conheça as instalações da Corporação e acompanhem mais de perto, embora simbolicamente, como vivem e atuam nossos bravos homens do fogo.

Convém, por fim, destacar que os comandantes dos batalhões do interior, exercendo funções administrativas da mais alta relevância para a boa prestação do serviço operacional estado afora, atuam com inequívoca habilidade gerencial, delegando atribuições intramuros e, principalmente, influenciando, extramuros, a dinâmica social sob sua área circunscricional.

Antecipadamente, somos gratos ao povo de Iguatu pelo acolhimento – será uma honra estarmos com vocês!