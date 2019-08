A chegada a Fortaleza de um centro de treinamento do PSG merece ser saudada efusivamente não só pelos fãs do futebol.

Trazendo consigo novos métodos de treinamento, instalações de primeiro mundo e a possibilidade de intercâmbio de ideias e pessoas, o empreendimento, com certeza, vai inaugurar um novo paradigma no que se refere ao aprimoramento físico e espiritual de nossos jovens

Trata-se de um complexo poliesportivo instalado em área particular, com campos de futebol, quadras de beach tennis, vôlei de praia e futevôlei, além de clínica de fisioterapia e osteopatia, de lanchonete e de estacionamento para bicicletas.

Situado no entorno do Parque do Cocó em zona edificável, integra aquela imensa área hoje utilizada de forma precária, verdadeiramente um imenso vazio urbano que ameaça a manutenção dos limites estabelecidos quando de sua delimitação.

Isso significa, em última instância, ter sido iniciada finalmente a ocupação racional e ambientalmente sustentável das faixas contíguas ao parque que, por continuarem até hoje sem uso urbano adequado, não sofrem a devida vigilância da coletividade, aquilo que a renomada urbanista Jane Jacobs definiu como um processo de controle do espaço público através dos “olhos da rua.”

Nada mais de carvoarias e olarias clandestinas, nada mais de favelas em áreas de risco e, o mais importante , nada mais de esconderijo para bandidos. Em lugar deles, uma escola!

Que esse empreendimento, assim como os inúmeros que desejam por aqui se instalar, não venham a sofrer com o boicote daqueles de sempre,comprometidos com o atraso e as misérias do corpo e da mente

Por tudo isso, só nos resta dizer Bienvenue PSG!