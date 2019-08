Atualmente, neste mundo cada vez mais globalizado, do ponto de vista econômico- financeiro, apresentamos de forma resumida e bastante técnica noções básicas sobre as transações de um país com outros. É importante que se tenha uma ideia preliminar do assunto, mesmo que não seja um estudioso especialista na Ciência Econômica. Pretendemos mostrar, data venia, alguns conceitos teóricos sobre o balanço de pagamentos. Eis a estrutura básica: a) transações correntes- compreendendo a balança comercial (exportações e importações), o balanço de serviços (juros, lucros, seguros, fretes etc.) e os donativos (transferências sem contrapartida de recebimento e pagamento); b) movimento de capitais- compreendendo capitais autônomos (investimentos diretos, amortizações, empréstimos etc.) e capitais compensatórios (recursos para compensar qualquer desequilíbrio que ocorra no balanço de pagamentos). Como integrante do item capitais compensatórios, tens: a) contas de regularizações- empréstimos realizados em instituições financeiras internacionais pelas autoridades monetárias; b) conta de caixa- haveres no exterior, Direitos Especiais de Saques (DES) etc e c) atrasados comerciais. Para ter-se uma ideia integrada do balanço de pagamentos, segue a sua estrutura geral: A. Balança Comercial- Exportações (FOB) e Importações (FOB). B. Balanço de Serviços- Fretes, seguros, juros, dividendos, outros serviços. C. Donativos (Transferências Unilaterais). D. Saldo do balanço de pagamentos em Conta Corrente (A+B+C). E. Movimento de Capitais Autônomos- Investimentos diretos, financiamentos, amortizações e empréstimos. F. Erros e Omissões. G. Saldo do balanço de pagamentos (D+E+F). H. Movimento de Capitais Compensatório. Diante do exposto, sugerimos ao leitor interessado buscar detalhes em livros especializados.