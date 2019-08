Autonomia feminina

Será que toda mulher nasceu para ser mãe? Será que toda mulher gosta de tarefas domésticas, como lavar, cozinhar, cuidar dos filhos? Será que a cor e o brinquedo preferido estão na genética? Muitos gostos e preferências foram determinados, arraigadas com uma cultura incapacitante, negligente e opressora que é espalhada ao longo de décadas, que traz os efeitos nefastos do machismo que causa vários males sociais, mormente, a violência doméstica.

Pesquisa encomendada pelo Centro do Consenso Copenhague apontou que os efeitos da violência doméstica têm custo maior que guerras no mundo.

Segundo o relatório, "para cada morte civil em um campo de batalha, nove pessoas são mortas em desavenças interpessoais".

Percebemos que a violência doméstica é extremamente ruim para a economia mundial e que providências urgentes e concretas precisam ser tomadas. A ONU já se referiu à violência contra mulheres como uma pandemia global que deve ser combatida ante os graves efeitos.

Dentre os fatores que dificultam a mulher se livrar da violência estão a dependência financeira, familiar, emocional e religiosa.

Financeira porque a mulher ainda está em desigualdade no mercado de trabalho, com salários menores e em menos posições de chefias. Familiar porque há condutas repetitivas do machismo: o que se presenciou na infância algumas vezes se reproduz na vida adulta e o pensamento equivocado de não se separar em sacrifício pelos filhos.

Há a emocional porque o medo e o falso amor são componentes fortes no ciclo da violência.

E por fim, a questão religiosa, pois muitas vezes a mulher é ensinada a permanecer numa situação de violência porque se divorciar é pecado.

A autonomia é uma palavra de vários significados fortes e abrangentes que traduzem uma necessidade premente à liberdade da escolha da mulher sobre seus próprios caminhos. Mulheres autônomas, fortes e unidas: a mudança de visão e comportamento é vital para uma sociedade saudável e equilibrada.



Elizabeth Chagas

Defensora pública do Estado do Ceará