Até muda, a voz e o aroma do amor mudam a quem se cala; modifica o que sofre, o carente, o necessitado, o pensador, o questionador, o crítico, o ausente e o que se desconhece.

Nem sempre o amor, o conhecimento e a paciência transformam tudo, ou representam a solução do que se espera; mas a ausência desses alicerces do contentamento é um escorregador maior para o indesejado; decerto, se próximo deles não se viver a vida vivida no novelo do bem e da paz, onde existe o equilíbrio na mente, mais longe da solução estarão o desprezo, a ignorância e a afobação.

Os desígnios oriundos do colocar-se no lugar do outro (que talvez poucas pessoas conseguem fazê-lo magistralmente) e do filtrar deslizes da razão e da emoção pavimentam o caminho da harmonia, do bem-estar e da serenidade. A vida trilhada e sofrida, pela dor da falta do amor, é mais difícil ser vivida.

Sem amor, o que seria essa vida, senão uma passagem, uma viagem, uma ilusão sentida? O cheiro do amor não se vê na covardia, não se sente no egoísmo, não se pesca na vaidade; mas, mesmo assim, apesar de tudo, ele existe e pode ser resgatador.

Num mundo tão cheio de egocentrismo, onde muitos são alheios ao sofrer do seu semelhante, vizinho ou distante, que façamos valer a vez do amor. Aprimoremos a capacidade de perdoar, a ação de alegrar e a sublime arte de agradecer. Flutuemos nosso pensar no que seria, se o amor não fosse o que é? E se ele não resistisse aos enfrentamentos e intempéries do momento? Sintamos o cheiro dele, onde estiver e até mesmo onde parece ausente.

O amor não fenece fácil; é persistente, resistente, existente... onde existe Deus. Ele é a energia mais preciosa da vida.

Russen Moreira Conrado

Médico e psicoterapeuta