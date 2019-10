Saída de Enderson Moreira dá tempo ao Ceará, mas diretoria precisa agir rápido

A saída do técnico Enderson Moreira do comando do Ceará, que já era algo pedido pela maioria da torcida, ocorre enquanto o Alvinegro ainda tem tempo para reagir no campeonato. Se a decisão demorasse mais para ser tomada, o cenário poderia ser diferente. A diretoria do Vovô, porém, tem que agir rápido.

Já são oito jogos sem vencer, com apenas três gols marcados neste período. O desempenho pode não ter sido dos piores em algumas partidas, mas os resultados impactaram e geraram pressão insustentável.

O contexto, hoje, é negativo. O ambiente em Porangabuçu não era favorável, e Enderson sentiu a pressão.

O próprio treinador já estava dando sinais do desgaste e não conseguia extrair mais do elenco, que teve atuação pobre na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG.

O anúncio do novo treinador não deverá demorar a acontecer. A diretoria alvinegra trabalha para acertar o mais rápido possível para que o novo comandante já esteja à beira do gramado para comandar o time às 16 horas de domingo, contra o Goiás.

Independente de qual seja o nome, o técnico que chegar terá que promover, além de mudanças táticas e técnicas, transformação no ambiente para fazer o time voltar a vencer.

O alento para o torcedor do Ceará é que ainda há tempo para enfrentar esta mudança. Mas a decisão precisa ser tomada com velocidade.