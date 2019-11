O Ceará de Adilson Batista cresce no momento certo e faz o necessário: vence

O começo de Adilson Batista no Ceará não foi positivo. Com derrotas, atuações preocupantes e escolhas contestáveis, o treinador passou a ser alvo de críticas da torcida e da imprensa - algumas até merecidas - mas, com méritos, dá a volta por cima. Prova é que o Alvinegro cresce no momento certo do Brasileirão.

Os resultados, claro, são fundamentais para isso. São quatro vitórias, um empate e quatro derrotas em nove jogos, com aproveitamento de 48,1%. É exatamente isso que o Campeonato Brasileiro pede neste momento: vencer.

Não adianta jogar bem, ser dominante, ter desempenho superior e não vencer. É melhor ter atuações que não são vistosas, time que não joga bonito, mas é eficiente e faz o suficiente para conquistar os três pontos.

O Ceará de Adilson Batista tem sido assim. Na inevitável comparação com o antecessor Enderson Moreira, em que o time jogava bem mas não vencia, o atual comandante tem levado a melhor pela eficácia.

Mas a análise aqui não é balizada somente nos resultados. O crescimento de Adilson Batista passar por méritos que o treinador tem apresentado e devem ser reconhecidos.

Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias (Bahia, Fluminense e Internacional), um empate (Vasco) e uma derrota (Palmeiras). Até nos jogos que não venceu, o Vovô poderia ter triunfado.

Isso porque tem apresentado nítida melhora de desempenho na proposta que prioriza inicialmente: organização defensiva, ocupação de espaços e aposta nas transições rápidas para contra-atacar.

O Alvinegro tem sido efetivo nesse plano de jogo.

Muito pelo fato que Adilson Batista dá claras provas que passou a conhecer mais o elenco. É preciso reconhecer a evolução do trabalho do treinador.

Não só pelos resultados, mas por saber extrair dos seus jogadores o que eles podem oferecer de melhor.

O treinador recuperou jogadores como Felipe Silva e William Oliveira, que têm sido importantíssimos, além de Bergson (que apesar de todos os problemas técnicos, fez gols importantes).

O torcedor do Ceará tem passado por sufoco em muitos jogos. E provavelmente será assim até o final. Mas é certo que se o Alvinegro seguir nesta toada até o fim, a permanência na Série A para 2020 estará encaminhada.