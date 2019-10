Na estreia de Adilson Batista, Ceará perde para o Goiás por 1 a 0

Sai treinador, chega treinador, e a péssima fase do Ceará no Campeonato Brasileiro parece não ter fim. Ontem, o drama alvinegro ganhou mais um capítulo na estreia do técnico Adilson Batista. Na Arena Castelão, o Vovô perdeu por 1 a 0 para o Goiás, e chegou a nove partidas sem vitórias na competição. A derrota combinada com a vitória do CSA reduziu a diferença para o Z-4 a um ponto apenas.

Neste período, o Ceará marcou só três gols. Ontem, mais uma vez, o péssimo aproveitamento do ataque acabou sendo determinante para o resultado. Com direito a pênalti desperdiçado por Thiago Galhardo, o Alvinegro finalizou 23 vezes e não conseguiu balançar as redes esmeraldinas.

Antes mesmo de a bola rolar, o estreante Adilson Batista já deu provas de que o Ceará entraria em campo com organização diferente. O que se viu logo nos primeiros minutos foi o Vovô no esquema 4-4-2 quando não tinha a bola e com variação para o 4-2-4 quando atacava, com Thiago Galhardo e Lima centralizados e mais avançados. Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho ocupavam as pontas esquerda e direita, respectivamente.

A ideia inicial foi boa, porém não funcionou. Galhardo como "Falso 9" se perdeu na marcação adversária, e o restante da equipe não conseguiu executar o plano de jogo. O primeiro tempo do Vovô foi terrível, refletindo um time que esteve apático, espaçado, com dificuldades de pressionar o Goiás e também de criação de jogadas. Lima e Leandro Carvalho retrataram os erros coletivos, que culminaram ainda na entrega do gol adversário.

Aos 26 minutos da etapa inicial, Valdo se atrapalhou em domínio de bola, Michael invadiu a área e mandou uma bomba sem chances para Diogo Silva, garantindo a vantagem esmeraldina até o intervalo.

Precisando virar o jogo, Adilson Batista voltou para o segundo tempo com formação bem diferente, com William Oliveira e Felippe Cardoso nos lugares de Lima e Leandro Carvalho. As mudanças garantiram maior liberdade aos laterais e fizeram o time crescer no jogo.

Mira ruim

Com 66% de posse de bola e 16 chutes a gol, o Alvinegro teve muito mais volume de jogo e criação de oportunidades na etapa final. A maior chance de empate veio nos pés de Thiago Galhardo, aos 24 minutos, em pênalti bem marcado com auxílio do VAR, que identificou puxão de Fábio Sanches na camisa de Valdo. Porém, o artilheiro do Vovô na competição cobrou no travessão, dando indícios de que seria daqueles dias que a bola não entraria.

A atuação do goleiro Tadeu também foi destacada, com ao menos três defesas importantíssimas. A principal intervenção, porém, veio após uma clara sinalização de falta de qualidade de Felippe Cardoso. O atacante recebeu ótimo cruzamento de João Lucas e, na pequena área, a poucos metros do gol, não conseguiu colocar a bola pra dentro.

Se houve algo de positivo a se destacar em mais uma derrota, o torcedor alvinegro pôde ver com bons olhos as entradas de William Oliveira e Juninho Quixadá. O volante, mais uma vez, garantiu intensidade na marcação e sustentação defensiva. Jogador de pegada e com muita raça, o Camisa 55 provou que merece mais oportunidades.

O mesmo vale para Juninho Quixadá, que também entrou muito bem no jogo, criando três ótimas situações de gol e garantindo uma dinâmica ofensiva mais fluida, mas que não foi suficiente para fazer o time voltar a vencer.