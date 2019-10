Leão vence a Chapecoense por 2 a 0 e amplia vantagem para o Z-4

A necessidade de vitória era grande, independentemente do placar e de jogar bem ou não. Contra a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro e que não vencia há oito partidas, o Fortaleza precisava era garantir os três pontos. E mesmo com atuação que não foi brilhante, o Tricolor foi eficiente e conseguiu bater o time catarinense por 2 a 0, na Arena Castelão, assegurando um resultado que dá muita tranquilidade e confiança aos comandados de Rogério Ceni.

Principalmente porque o Leão do Pici chegou aos 28 pontos, aumentou para cinco a vantagem para o rival Ceará, primeiro time da zona de rebaixamento, e venceu o primeiro da série de quatro confrontos diretos que fará no mês de outubro.

O Tricolor ainda vai encarar Vasco, Cruzeiro e Avaí neste mês, todos fora de casa. O primeiro duelo será contra o time carioca, já no próximo domingo (13), às 16 horas, em São Januário. A superioridade leonina foi vista desde a primeira etapa. Embora não tivesse apresentado atuação brilhante, o Fortaleza foi melhor que a Chape durante os 45 minutos iniciais.

Com mais posse de bola (65% x 35%), o Tricolor se impôs desde o primeiro minuto e teve muito mais volume de jogo e finalizações (7 a 1). Foram três boas chances de marcar, incluindo bola na trave de Osvaldo. Faltou, porém, efetividade. A Chapecoense só se defendia e mal ameaçou a meta do goleiro Marcelo Boeck.

No segundo tempo, o panorama começou o mesmo, e não demorou para surtir efeito. Logo aos quatro minutos, Wellington Paulista abriu o placar em cobrança de pênalti após Romarinho ter sido derrubado na área.

A vantagem no placar garantiu tranquilidade, mas fez o Fortaleza perder a intensidade na peleja. A Chapecoense cresceu no jogo, passou a controlar a posse de bola e a criar ameaças ao gol de Marcelo Boeck, que se consagrou.

Alvo de críticas recentes de parte da torcida, o Camisa 1 fez defesas importantíssimas e comemorou bastante cada uma delas, como uma espécie de resposta aos que não acreditavam que ele seria capaz de voltar a atuar em alto nível.

Outro alvo de reclamações foi o volante Felipe, que de fato viveu momentos de instabilidade na partida, com erros de passes e muitos vacilos. Porém, ele foi decisivo.

Aos 35 minutos, em ótima jogada individual, o Camisa 15 mostrou visão de jogo e deu excelente assistência para Wellington Paulista, que recebeu livre na área e marcou o segundo do Tricolor, liquidando a partida e garantindo a festa tricolor nas arquibancadas do Castelão, naquele que foi o 11º gol de WP9 na temporada, sendo o 9º dele no Brasileirão.

O ponto negativo ficou por conta do zagueiro Juan Quintero, que foi advertido com o cartão amarelo, o terceiro da série, e está suspenso. Com isso, ele desfalcará o time contra o Vasco, na próxima rodada do Brasileirão.

O alento é que o zagueiro Paulão, estreante, fez atuação segura e surge como opção sólida para o sistema defensivo.