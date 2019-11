Há dois anos, Rogério Ceni era apresentado no Fortaleza para se tornar o maior treinador da história

Há exatos dois anos, no dia 15 de novembro de 2017, o Fortaleza apresentava Rogério Ceni como seu novo treinador, como bem me lembrou o jornalista Luca Laprovitera. Em evento realizado na Arena Castelão, que contou com boa presença de torcedores, nem mesmo o mais otimista tricolor imaginava que ali iniciava-se o trabalho do técnico que viria a se transformar no maior da história do clube.

Nem mesmo os mais saudosistas discordam da afirmação, compartilhada também pelo presidente Marcelo Paz. Rogério Ceni conquistou os dois títulos mais importantes nos 101 anos do Fortaleza, o primeiro nacional (Série B do Brasileiro) e a inédita Copa do Nordeste.

Entre uma conquista e outra, teve ainda um título de Campeonato Cearense sobre o maior rival Ceará, obtido de forma incoteste. Tudo isso num espaço de somente seis meses.

Os triunfos foram obtidos com um time consistente, inteligente, organizado, bem treinado e que tem modelo de jogo assimilado pelas ideias do seu treinador. O que torna a grandeza de Ceni ainda maior.

Outro detalhe: não é só vencer. É a forma como se vence.

Na Série B, por exemplo, foram muitas quebras de recordes.

Primeiro time do Nordeste campeão na era dos pontos corridos, o 3º no geral

Primeiro time campeão da Série B após subir da Série C

Segundo time que mais vezes liderou uma edição de Série B

Segundo time que mais rodadas seguidas liderou uma edição de Série B

Time do Nordeste que mais vezes liderou uma edição de Série B

Sexto time na história a conseguir o acesso sem sair do G-4 nenhuma rodada

Primeiro time do Nordeste a conseguir o acesso sem sair nenhuma rodada do G-4

Some isso ao trabalho fora das quatro linhas, com o projeto implementado, as participações em mudanças estruturais, como no Centro de Excelência, e ainda a possibilidade de classificar o clube a uma competição internacional pela primeira vez na história (caso consiga a Sul-Americana via Série A).

Sem falar que, nos últimos 24 meses, além do trabalho em campo, o paranaense de 46 anos ajudou a mudar o patamar do Leão fora das quatro linhas. O clube, hoje, é visto de forma diferente.

Em 2017, o acerto do Fortaleza com Ceni era visto como uma aposta para os dois lados. Recém-promovido à Série B após oito anos de calvário na Terceira Divisão, o Leão estava longe do favoritismo no campeonato.

Já o ex-goleiro assumia o seu segundo clube como treinador após uma primeira experiência sem muito êxito no São Paulo e precisava se provar na nova função.

Hoje, não é preciso dizer que o casamento deu muito certo.

A relação Fortaleza-Rogério Ceni faz bem para ambos e é extremamente vitóriosa, com potencial de ir além.

O legado de Ceni não é só gigante. É o maior da história do Fortaleza.