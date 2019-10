Fortaleza volta ao estádio que conquistou título da Série B, mas objetivo agora é outro

A partida contra o Avaí, nesta quarta-feira (30), é de suma importância para o Fortaleza seguir firme na luta contra o rebaixamento. Mais que isso, marca o retorno do Tricolor ao estádio da Ressacada, em Florianópolis, que ficará pra sempre na história leonina.

Não é pra menos. Afinal, foi lá que o Leão do Pici, no ano passado, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

O título veio na tarde de 10 de novembro de 2018, em duelo válido pela 36ª rodada da competição. Na Ressacada, o Fortaleza festejou, portanto, com duas rodadas de antecedência.

O gol da partida foi marcado nos acréscimos. Aos 49 minutos do 2º tempo, Rodolfo invadiu a área e soltou uma bomba para fazer 1 a 0 e soltar o grito de "Campeão!", coroando a campanha leonina que tinha, até então, 20 vitórias, oito empates e oito derrotas.

A conquista do título nacional, o único do clube, é o maior feito nos 101 anos de história do Fortaleza.

Entretanto, o objetivo, agora, é diferente. Com 32 pontos, o Leão do Pici ocupa a 14ª colocação na Série A e precisa vencer para dar outro passo na caminhada pela manutenção na elite do futebol nacional.

Do outro lado, o Avaí, lanterna da competição e praticamente rebaixado, com somente 17 pontos, tentará sua última cartada contra o time cearense.

O duelo promete emoção e, apesar do cenário, o Fortaleza tem totais condições de, novamente, deixar a Ressacada com motivos para sorrir.