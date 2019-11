Fortaleza termina 2019 com total superioridade no Clássico-Rei

No quesito Clássico-Rei, o Fortaleza foi extremamente dominante em relação ao rival Ceará no ano de 2019.

Ao todo, somando todos os jogos em competições oficiais, como Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Taça Fares Lopes, foram 7 confrontos.

O Fortaleza venceu três, outros três jogos terminaram empatados e o Ceará só conseguiu um triunfo.

Vale a ressalva que o único confronto que o Alvinegro venceu foi de extrema relevância, por 2 a 1, no primeiro turno do Brasileirão.

Porém, o Tricolor obteve a vitória no último e talvez mais importante clássico da temporada, na reta final da Série A do Brasileirão e que encaminhou a premanência do Leão do Pici na Primeira Divisão para o ano que vem.

VEJA HISTÓRICO DO CLÁSSICO-REI EM 2019

Fortaleza 1 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Fares Lopes

Ceará 2 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

Ceará 0 x 1 Fortaleza - Campeonato Cearense

Fortaleza 2 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

Ceará 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste

Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense