Fortaleza projeta arrecadação milionária com produtos licenciados em 2019

O recente lançamento do modelo de camisas populares é uma prova de que a diretoria do Fortaleza tem conseguido maneiras criativas para gerar novas receitas. Muito disso se deve ao licenciamento de produtos, que deve garantir arrecadação milionária ao clube em 2019.

Quem falou sobre a expectativa foi o diretor de Planejamento do Tricolor, Stênio Gonçalves. A projeção é de faturamento quatro vezes maior do que o obtido em 2018.

"O licenciamento (de produtos) surgiu no começo do ano passado, e tivemos uma receita que terminou em R$ 250 mil no ano. Para este ano, estamos projetando, pelo que estamos vendo, fechar perto de R$ 1 milhão de reais de receita com o setor de licenciamento", disse Stênio.

Um dos trunfos para que isso seja possível é o fato do Fortaleza ser detentor de sua marca própria, a "Leão 1918", o que facilita muito a realização de medidas como esta.

"A marca própria nos permite rapidez, flexibilidade, controle de produção, controle de venda, coisas que não tem com tanta facilidade quando a marca é de uma empresa multinacional que tem amarras e jeito de trabalhar diferente. Marca própria, pra gente, é um grande ganho que facilita muito qualquer ação comercial", ressalta o presidente Marcelo Paz.

A ideia é uma das formas que o Fortaleza tem encontrado para gerar "dinheiro novo", que antes não ia para o clube, e demonstra mais um acerto da gestão de Marcelo Paz no comando do Tricolor.