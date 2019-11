Fortaleza: nenhum time que chegou à 29ª rodada do Brasileirão com 35 pontos foi rebaixado

A vitória sobre o Avaí fez o Fortaleza chegar aos 35 pontos e garantir mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro. O cálculo é que, com mais três vitórias, o Tricolor chegará aos 44 pontos e escapará do rebaixamento. Um outro dado também pesa a favor do Leão do Pici: nenhum time que chegou à 29ª rodada da Série A com 35 pontos foi rebaixado.

O recorte é desde o ano 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no atual formato - pontos corridos com 20 clubes.

Nestas 13 edições, nunca uma equipe que chegou à 29ª rodada com 35 pontos foi rebaixada à Série B ao fim da competição.

O histórico é favorável ao Tricolor, mas para que o retrospecto se mantenha para esta temporada, é óbvio que será necessário manter o desempenho atual.

Mas o caminho do Fortaleza é favorável.

Como bem destacou Gustavo de Negreiros na coluna "Fazendo as contas #8", entre os times que estão brigando contra o rebaixamento, o Fortaleza é um dos que mais fará confrontos diretos. O Leão enfrenta Atlético/MG, Ceará e CSA em casa, além do Fluminense fora de casa.

A pontuação até o momento é positiva. O cenário e o panorama também.

Mas, para que tudo se concretize em manutenção, o Fortaleza terá ainda que fazer a sua parte.