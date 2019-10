Fortaleza: empate deve ser valorizado, mas postura extremamente defensiva deixa lições

O jogo era tenso e a busca, obviamente, era pela vitória. Mas no momento que o Campeonato Brasileiro vai chegando na reta final, pontuar fora de casa contra um adversário direto e, consequentemente, manter o oponente na zona de rebaixamento, é algo que se deve valorizar. Ainda mais segurando uma pressão absurda, saindo atrás do placar e mostrando poder de reação para buscar o empate. Foi com muita emoção que o torcedor do Fortaleza viu o time empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro, no último sábado (26), no Mineirão.

O resultado garante um ponto importantíssimo ao Tricolor, que chegou aos 32 e mantém vantagem de três pontos para a Raposa, que por outro lado, segue no Z-4.

O placar deve ser ainda mais valorizado pela forma como foi conquistado. Para não sair de campo derrotado, o Fortaleza precisou suportar pressão do time da casa que, embalado pela torcida, tomou as iniciativas desde o primeiro minuto, com muito mais posse de bola, volume de jogo e ameaças reais à meta.

Felipe Alves se destacou com ao menos três boas defesas e ainda contou com a sorte, ao ver Marquinhos Gabriel acertar a trave em lance que poderia mudar a história da partida. Ele só não foi capaz de defender o chute de Orejuela, aos 34 do segundo tempo, que conseguiu, na base da insistência, coroar a pressão.

A derrota era extremamente ruim. Foi só a partir de então que o Leão do Pici resolveu mudar sua forma de jogar e voltou a lembrar o Fortaleza ofensivo que seu treinador sempre procura, independente de onde joga.

A situação foi dramática pela postura adotada pelo time comandado por Rogério Ceni. No reencontro com o ex-clube, o treinador armou uma estratégia que priorizou muito a organização defensiva, mas que teve muitas dificuldades para atacar.

A proposta extremamente defensiva foi efetiva na maior parte do tempo, muito por conta da atuação destacada dos defensores Paulão e Quintero. A dupla de zaga foi soberana, rebatendo praticamente todas as bolas que foram jogadas na área.

Por outro lado, foi também preocupante, tendo em vista que Tricolor foi muito passivo às investidas do Cruzeiro e só não amargou derrota por conta da efetividade do goleador Wellington Paulista.

Fazendo valer a lei do ex, o camisa 9 marcou aos 37 minutos e decretou a igualdade e assegurou um ponto importante, num resultado que deixa a lição que o Tricolor terá que fazer mais que só defender para permanecer na Série A.