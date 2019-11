Vitória no Clássico-Rei, 39 pontos alcançados e permanência na Primeira Divisão encaminhada. O torcedor do Fortaleza tem muitos motivos para sorrir. Mas não é só dentro de campo que o Tricolor tem feito bonito.

Nas arquibancadas, a torcida leonina tem comparecido em peso e dado show. Prova disso é que o Fortaleza detém a 3ª maior média de público da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com levantamento do Globoesporte.com, o Leão do Pici tem média de 31.711 torcedores pagantes por partida.