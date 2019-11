Falhas defensivas minam atuação e Fortaleza perde para o Corinthians

No momento de afunilamento do Campeonato Brasileiro, erros custam cada vez mais caro. Falhas defensivas subsequentes não são perdoadas, acabam minando boas atuações e põem a perder desempenhos satisfatórios. Foi assim na derrota do Fortaleza por 3 a 2 para o Corinthians, ontem, na Arena Corinthians, em partida que evidenciou novamente os problemas que o técnico Rogério Ceni deve corrigir no Tricolor para a sequência do Brasileirão.

Foi o sétimo jogo seguido que o Fortaleza teve sua defesa vazada. Neste período, foram 11 gols sofridos, o que deixa claro qual o principal fator de preocupação para o time.

Contra o Corinthians, os erros não foram muitos, mas foram decisivos, sacramentando resultado amargo para o time que lutou e mereceu voltar de São Paulo com, ao menos, um ponto na bagagem.

A proposta leonina foi clara desde o início. O Fortaleza não foi à Arena Corinthians para buscar ter a posse de bola e nem domínio do jogo, mas sim para jogar de forma inteligente. A estratégia do técnico Rogério Ceni foi de dar a bola ao adversário e encaixar o que o Tricolor tem de forte: as transições em velocidade.

Para isso, era preciso ser muito forte e preciso na marcação. No primeiro tempo, com organização tática, entrega coletiva e boa ocupação dos espaços, evitou grandes sufocos e conseguiu ainda ter efetividade para marcar com Romarinho, em bela triangulação pela esquerda de ataque com Osvaldo e Bruno Melo, que deu ótima assistência, aos 34 minutos.

Para o intervalo, o Fortaleza só não saiu vencendo por conta do único vacilo defensivo cometido durante os 45 minutos iniciais. Aos 36, quando Paulão, que estava muito bem no jogo, acabou falhando e deixou Boselli estava totalmente livre na área para deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, o gol de Jr. Urso, logo aos dois minutos, mudou a estratégia leonina, que passou a ter maior volume e protagonismo. Assim, pressionou e mostrou poder de reação, buscando o empate quatro minutos depois.

Kieza marcou seu primeiro gol com a camisa leonina após 908 minutos em campo (ou 17 jogos), e decretou um empate que seria importantíssimo para o Leão do Pici somar mais um ponto e chegar aos 37.

Cenário que era cada vez mais realista pelo desenho do jogo. O Fortaleza passou a controlar mais a posse de bola, criar chances de marcar o terceiro (chegou a balançar as redes com Kieza, mas foi anulado por impedimento) e vivia momento de superioridade.

Só que houve tempo para Boselli achar um gol e, aos 26 minutos, fechar o placar.

Os dois últimos tentos sofridos pelo Fortaleza, ambos de cabeça e oriundos de cruzamentos na área, preocupam e evidenciam falta de concentração da equipe, sobretudo após lances polêmicos.

A bronca leonina ficou por conta da reclamação por dois pênaltis que não foram marcados pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira. No primeiro lance, a bola bateu no braço de Boselli, e em outra jogada, houve toque de Michel Macedo. Nas duas ocasiões, o árbitro nada assinalou e o VAR sequer recomendou checagem no vídeo.

Os lances podem ter prejudicado, mas não podem servir como justificativa para a falta de atenção de uma equipe que precisa ter a consciência de que precisa estar ligada os 90 minutos. Contra o Atlético-MG já deixou escapar dois pontos em forma semelhante, e ontem não foi diferente. Para manter a competitividade e garantir a permanência na Série A do ano que vem, será preciso maior maturidade e correção dos erros, que daqui pra frente, serão ainda mais fatais.