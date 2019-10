Entenda como Felipe Silva fez sua melhor atuação pelo Ceará em 2019

Como já falado aqui neste espaço, Luiz Otávio foi o grande nome do Ceará na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia. Com méritos. Mas a atuação de outro jogador nesta importante vitória também chamou atenção: Felipe Silva.



O camisa 10, que vinha bastante questionado recentemente, de fato não vinha desempenhando o potencial que tem. Muito disso se deve por uma questão elementar: na maioria dos 31 jogos que fez em 2019, Felipe atuou fora de posição e cumprindo uma função que não é seu forte.



Muitas vezes escalado como extremo, jogando pelas pontas, o paulista de Piracicaba saia da sua principal característica: ser o legítimo "camisa 10", responsável pela armação do time, atuando centralizado, organizando o jogo e com liberdade para flutuar e explorar os espaços vazios.

Foi isso que ele fez contra o Bahia, naquela que foi a melhor atuação dele na temporada. Sem Thiago Galhardo, Adilson Batista colocou Felipe em sua posição de origem, e o resultado veio.



Além da assistência para o segundo gol de Luiz Otávio, que decretou a vitória, ele acertou 34 passes (82%), dois cruzamentos, fez duas assistências para finalizações, realizou três desarmes e ainda quase marca um gol em chute perigoso de fora da área.

Atuando por trás de Bergson, que desempenhou papel de referência, o camisa 10 foi mais ativo no ataque porque não teve tanta obrigação de recomposição. Como não perdeu fôlego tendo que voltar para marcar, Felipe teve maior intensidade para participar das ações ofensivas.

É certo que esta é a maneira de extrair o que Felipe Silva tem de melhor a oferecer. A grande dúvida é se Adilson Batista manterá o atleta na função com o retorno de Thiago Galhardo, que ocupa basicamente a mesma faixa de campo.

Certo é que após três jogos seguidos de titular e com crescente nas atuações, Felipe Silva, que marcou 4 gols em 2019, vem pedindo passagem.