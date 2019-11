Clássico-Rei gera receita superior a R$ 400 mil ao Fortaleza

Mais que a vitória, o Fortaleza saiu do Clássico-Rei do último domingo (10) com um bom saldo financeiro. A renda geral da partida foi de R$ 911.589,00, mas com os descontos das despesas, o Tricolor arrecadou pouco mais de R$ 400 mil.

Precisamente, o valor líquido recebido pelo clube foi de R$ 402.705,29.

O total de despesas da partida foi de R$ 421.152,07, enquanto houve ainda desconto de R$ 71.065,64 para pagamento de dívidas judiciais e R$ 16.666,00 de reembolso por conta dos sócios-torcedores, que são computados com a entrada no valor de R$ 1.

Esta foi a 3ª maior receita do Fortaleza em jogos do Campeonato Brasileiro, ficando atrás somente da partida contra o Flamengo, que registrou renda bruta de R$ 1.716.409,00, despesa de R$ 1.092.810,77 e renda líquida total de R$ 928.889,15, e também do duelo contra o São Paulo, que teve R$ 949.447,00 de renda bruta, R$ 399.647,69 de despesas e R$ 467.329,41 de renda líquida.