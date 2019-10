Ceará e Fortaleza: chances de rebaixamento caem consideravelmente após vitórias. Veja números

A noite da última quarta-feira (30) foi de extrema felicidade para o futebol cearense. As vitórias do Fortaleza por 3 a 1, sobre o Avaí, e o triunfo do Ceará por 2 a 0, contra o Fluminense, deram mais tranquilidade aos times alencarinos na luta pela permanência na Série A do Brasileiro. Os números provam isso.

A probabilidade de rebaixamento de ambos caiu consideravelmente, segundo o site Chance de Gol, especialista em estatísticas futebolísticas.

Com 35 pontos, o Tricolor tem situação mais favorável. De acordo com o estudo, a probabilidade de rebaixamento do Leão, no momento, é de somente 1,7%. No momento, o clube tem mais chances de conseguir vaga para a Copa Sul-Americana - 60,5% de probabilidade.

Já o Ceará, que chegou aos 33 pontos, também está com boas chances de permanência na Primeira Divisão. De acordo com o site, a probabilidade de cair para a Série B em 2020 é de 12,6%, menor que a chance de se classificar para a competição internacional - 16,8%.

Os números do site Chance de Gol são obtidos com base nas probabilidades de vitória, empate e derrota calculadas para cada um dos jogos que ainda serão realizados no campeonato.

Considera, portanto, o grau de dificuldade na tabela de cada time. A partir de milhares de simulações de todos esses jogos, são contabilizadas todas as possibilidades de cada equipe.

De acordo com o site, o "número mágico" para escapar do rebaixamento é de 45 pontos, o que garante 99,9% de chance de manutenção.

Acredito que a permanência, porém, pode ser assegurada com menos pontos.

Quem atingir a marca de 44 pontos tem 99,5% de ficar na Série A em 2020. Dificilmente alguem que chegar a este número será rebaixado.

Nas contas simples, o Fortaleza precisa de mais três vitórias e o Ceará de quatro.

Restando nove rodadas - e um Clássico-Rei - pela frente, é um caminho bem acessível para ambos.