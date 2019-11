Ceará: atual sequência de invencibilidade é a maior do time no Brasileirão

O Ceará vive momento de reação no Campeonato Brasileiro. Com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, o Vovô somou sete pontos nos últimos três jogos, com triunfo sobre Bahia, empate contra o Vasco e vitória sobre o Fluminense.

A atual série, inclusive, é a maior sequência de invencibilidade do time no Brasileirão.

Em nenhuma outra oportunidade desta edição da Série A o Ceará ficou três partidas seguidas sem perder.

O máximo de jogos sequenciados que havia acumulado invencibilidade foi nas rodadas 5 e 6 (vitórias sobre Grêmio e Avaí); 13 e 14 (vitórias sobre Fortaleza e Chapecoense) e 18 e 19 (empates contra Corinthians e Botafogo).

Os recentes resultados são positivos. Porém, no momento que o Campeonato Brasileiro vai se afunilando, o Alvinegro terá que mostrar ainda mais competitividade e eficiência para obter os pontos necessários para garantir a permanência.

Com 33 pontos e ocupando a 15ª colocação, o Vovô depende somente de si para ficar na Primeira Divisão em 2020.