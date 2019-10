Ceará: a dificuldade de propor jogo e ser efetivo em casa preocupa

Nas partidas contra Santos e Bahia, o Ceará mostrou uma evolução em relação aos jogos iniciais de Adilson Batista. A postura nestas duas oportunidades, realmente, foi mais positiva. Muito disso pelo fato que a proposta do Alvinegro era, prioritariamente, de organização defensiva e busca por exploração dos espaços deixados pelos adversários. Mas no empate em 1 a 1 com o Vasco, neste sábado, ficou nítida a dificuldade do time em propor jogo.

Quando precisa ser protagonista, o Ceará esbarra na falta de organização ofensiva e enfrenta problemas. Por isso que acaba sofrendo para conquistar os resultados em casa. Assim, amargou derrota para o Goiás, venceu o Avaí com gol de escanteio no fim e empatou com o Vasco. Nas duas últimas ocasiões, foi mais na base do abafa.

Em comum, nas três partidas, a equipe teve muito mais posse de bola e volume de jogo que os adversários, mas careceu de criatividade e articulação. Falta verticalidade e profundidade para converter este domínio da bola em chances reais de gol.

Jogar sem um centroavante é algo que dificulta isso ainda mais. Por isso as críticas sobre Adilson Batista acabam sendo veementes, tendo em vista que, em casa, com grande necessidade de vitória, o treinador escalou o time sem nenhum atacante de ofício.

É nítido que, precisando ser o dono das ações, o Ceará melhora quando tem um jogador da posição como referência no comando do ataque. Bergson, apesar de não ser a solução para todos os problemas, acaba ajudando neste contexto.

Já foi possível perceber também que Thiago Galhardo não funciona como 'falso 9' e tem dificuldades em assumir este papel. Sumido, ele acaba perdendo liberdade e a possibilidade de flutuação, além de ficar preso na marcação adversária, que foca totalmente no artilheiro do time. Quando joga acompanhado de outro atacante, o camisa 89 tem mais possibilidades de explorar o espaço vazio.

O tempo não é aliado de Adilson Batista, mas o treinador sempre soube disso e tem consciência que é preciso trabalhar da forma que é possível. Sem tempo para lamentar, o foco agora volta para o confronto importantíssimo de quarta-feira, contra o Fluminense, em que, para sair vencedor, o Alvinegro terá que mostrar mais repertório.