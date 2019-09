Análise: Ceará acumula 6º jogo sem vencer

A má fase do Ceará no Brasileirão ganhou mais um capítulo. Em confronto direto que marcou a abertura do 2º turno, o Vovô perdeu por 1 a 0 para o CSA, no Estádio Rei Pelé, e acumulou o 6º jogo seguido sem vencer. Foram quatro derrotas e dois empates nesta sequência, que tiveram, em comum, algo que o time voltou a apresentar na tarde de ontem: ineficácia na hora de definir as jogadas.

A equipe cearense teve atuação consistente em relação ao desempenho, com controle na maior parte do jogo. Teve mais posse de bola (56% x 44%) e mais passes trocados que o adversário (319 x 242), mas a tomada de decisão no último toque teve equívocos.

Ao todo, o Ceará teve 23 finalizações durante os 90 minutos, sendo nove na direção do gol. Praticamente o dobro do adversário, que concluiu 12 vezes e cinco foram no rumo da meta. Há de se destacar a grande atuação do goleiro Jordi, que foi o principal nome do jogo, com ao menos quatro defesas importantíssimas que evitaram gols do Vovô quando a peleja ainda estava empatada.

A falta de pontaria da linha de frente do Ceará é evidente e contrasta com a criação do time. O plano de jogo foi cumprido e o setor de armação funcionou. A movimentação de Thiago Galhardo, Lima e Leandro Carvalho no primeiro tempo garantiu uma dinâmica positiva, enquanto Fabinho e William Oliveira cumpriram bem o papel defensivo.

O mesmo, porém, não aconteceu na segunda etapa, quando os titulares sentiram desgaste e quem saiu do banco não conseguiu ser efetivo. Wescley, Bergson e Mateus Gonçalves pouco fizeram.

Por outro lado, o time da casa apostava na velocidade de Apodi para contra-atacar, e também teve chances de marcar. Lucas França, substituindo o titular Diogo Silva, também teve boa atuação e evitou os gols azulinos. Na etapa final, porém, ele não foi capaz de defender o chutaço de Carlinhos, que marcou o único gol do jogo aos 18 minutos.

Sem tempo a lamentar, o Alvinegro volta a campo já na próxima quarta-feira (25), para outro confronto direto. Às 19h30, o Vovô enfrentará o Cruzeiro, na Arena Castelão, em jogo que será necessário ter o pé na forma para encerrar o jejum de vitórias.