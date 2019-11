Análise: apático, Ceará perde para a Chape

A sequência final de jogos do Ceará no Brasileirão é complicada. Havia, porém, um jogo considerado mais acessível em que a vitória era obrigação. Três pontos contra a vice-lanterna Chapecoense fariam o Alvinegro chegar aos 39 e se afastar da zona de rebaixamento. Mas, para isso, era preciso o mínimo de competência, algo que o Vovô não teve e, abusando dos gols perdidos, perdeu por 1 a 0, ontem, na Arena Condá.

A Chape está na zona de rebaixamento desde a 9ª rodada. Nos últimos 17 jogos, só havia vencido um. É o 3º pior ataque da Série A. Mas venceu por conseguir fazer um gol, algo que o Alvinegro não fez.

Foram 15 finalizações ao todo, mas nenhuma balançou as redes adversárias. Chico até marcou, aos oito minutos do segundo tempo, mas a arbitragem anulou por impedimento de Bergson.

A incompetência ofensiva do Ceará novamente foi decisiva. Mas o problema não é de hoje. Desde o início do Brasileirão é notória a dificuldade que o ataque do Vovô tem para converter as atuações em gols e vitórias.

Ontem, mesmo com a escalação surpreendente - com Chico de titular - a equipe teve domínio da posse de bola (60% x 40%) e trocou muito mais passes (430 x 258), mas, novamente, não conseguiu ter verticalidade e profundidade. Muito pela inoperância dos homens de ataque.

A derrota é mais dolorosa pelo fato que, em vários momentos, o Ceará ter se mostrado um time blasé, com muitos toques pro lado quando poderia tentar resoluções mais objetivas. Não há busca por velocidade para surpreender o adversário, o que torna o time de Adilson Batista previsível.

Há, também, falta de intensidade. O Vovô é um time apático, sem atitude, que se conforma com resultados que vão conduzindo a equipe para um caminho sem volta. A zona de rebaixamento está a somente um ponto, e o Vovô só não corre riscos de entrar no Z-4 ainda nesta rodada pelo empate do Fluminense em 1 a 1 com o Atlético/MG, no sábado.

O risco, porém, é grande para a rodada seguinte.

Por todo o contexto, a derrota é duríssima, principalmente considerando que o Vovô ainda enfrentará, na sequência, São Paulo, Flamengo, Athletico/PR, Corinthians e Botafogo. No domingo (24), contra o Tricolor, a obrigação é de vitória no Castelão. Não há mais espaço para erros.