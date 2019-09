A responsabilidade de Enderson Moreira nos 51 dias sem vitória do Ceará

O jejum de vitórias parecia que chegaria ao fim, mas a esperança rapidamente virou lamentação. O torcedor do Ceará pode, depois de três jogos, voltar a comemorar um gol do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, mas a celebração não durou muito. Ontem, o Vovô até saiu na frente, mas amargou a virada e perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e acumulou a oitava partida seguida sem vitória.

São exatos 51 dias desde o último triunfo na competição, quando venceu a Chapecoense por 4 a 1. Desde então, foram cinco derrotas e três empates. Por outro lado, o Galo acabou com a série de seis derrotas consecutivas na Série A.

A situação do Ceará é ainda mais preocupante, considerando o terrível desempenho do sistema ofensivo. Ontem, o ataque voltou a fazer gol, mas somente em lance de pênalti, cobrado por Thiago Galhardo, naquele que foi o único chute do time na direção da meta adversária.

A vantagem construída na etapa inicial, porém, foi muito mais por erros do Atlético do que por méritos do Ceará. A produção ofensiva do Vovô voltou a ficar abaixo do esperado, e o time finalizou três vezes menos que o adversário ao longo dos 90 minutos. Foram só oito finalizações, contra 24 do Galo.

O número reflete a superioridade dos donos da casa durante toda a partida. O gol de Otero logo aos oito minutos da etapa final, coroou a equipe que conseguiu se impor. Mesmo longe de fazer um jogo brilhante, o time mineiro foi quem tomou as iniciativas desde o início e buscou a vitória a todo instante, com mais posse de bola, muito mais intensidade e eficácia.

O resultado complica ainda mais a situação do técnico Enderson Moreira no comando do Alvinegro de Porangabuçu. Ontem, o treinador voltou a tomar decisões questionáveis, como a demora nas substituições e a escolha por jogadores que não têm rendido o esperado.

Mesmo vendo seu time sem conseguir reagir e igualar o Atlético/MG, sofrendo com pressão o segundo tempo inteiro, a primeira mudança do treinador só foi realizada aos 32 minutos, quando ele sacou Lima para colocar Cristovam.

Sem efeito

A tentativa de reforçar a marcação e adiantar Samuel Xavier para o setor ofensivo não surtiu efeito, e dois minutos depois Luan virou o jogo.

Se nos últimos jogos o Ceará atuava bem e conseguia criar chances de gol, mas os atacantes finalizavam errado, minimizando a responsabilidade do treinador, ontem a situação foi diferente.

O castigo poderia ter sido maior, não fosse o goleiro Diogo Silva, que realizou ainda duas defesas importantes. Com o resultado, o Alvinegro segue com 23 pontos e pode perder uma posição na rodada, caindo para a 15ª colocação, caso o Fortaleza vença o Botafogo, hoje, às 20 horas, no Castelão.