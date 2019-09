83 finalizações para 2 gols: o problema do Ceará é evidente

A sequência de seis jogos sem vitórias do Ceará no Campeonato Brasileiro tem um elemento primordial e evidente: a falta de eficácia nas finalizações. Nestas partidas, o Ceará só conseguiu marcar 2 gols, ambos no empate contra o Corinthians.

Nos outros cinco jogos, o ataque alvinegro não balançou as redes adversárias nenhuma vez sequer, e o fato é ainda mais preocupante considerando o número total de finalizações.

Somando os seis jogos mais recentes, o Vovô finalizou 83 vezes. Foram 83 finalizações para dois gols marcados!

O levantamento foi realizado com base nos números do site FootStats, especialista em estatísticas futebolísticas, que aponta ainda outro dado alarmante.

Das 83 finalizações, 48 foram erradas. Ou seja, foram pra fora, sequer acertando a direção do gol. O número corresponde a 57,8% do total.

Consequentemente, 35 foram as certas, que tomaram o rumo da meta adversária.

A partida que o Ceará mais teve finalizações certas foi contra o CSA (10), em que o goleiro Jordi teve muitos méritos. O jogo que mais teve finalizações erradas foi contra o Botafogo (16).

O problema do Ceará nesses jogos não pode ser resumido aos resultados. Se o time não tem desempenho e não consegue se impor em campo, sem criar ameaças aos adversários, é um nítido problema de falta de treinamento e assimilação do modelo de jogo. O que não acontece com o Ceará.

O time cria, cria, cria, mas não marca. Até jogou bem e teve muitos momentos superiores aos adversários nestas pelejas, com possibilidades reais de triunfos, o que ameniza um pouco do peso de Enderson Moreira sobre o jejum de vitórias. Ameniza, mas não tira.

É missão do treinador ajustar a pontaria e resolver a falta de eficácia nas conclusões de jogadas. E pela situação atual, a necessidade de se fazer isso com velocidade é urgente.

AS FINALIZAÇÕES DO CEARÁ NOS ÚLTIMOS 6 JOGOS DO BRASILEIRÃO

CSA 1 x 0 Ceará

20 finalizações

10 finalizações certas

10 finalizações erradas

Ceará 0 x 0 Botafogo

21 finalizações

5 finalizações certas

16 finalizações erradas

Corinthians 2 x 2 Ceará

10 finalizações

6 finalizações certas

4 finalizações erradas

Athletico-PR 1 x 0 Ceará

8 finalizações

4 finalizações certas

4 finalizações erradas

Ceará 0 x 3 Flamengo

14 finalizações

5 finalizações certas

9 finalizações erradas

São Paulo 1 x 0 Ceará

10 finalizações

5 finalizações certas

5 finalizações erradas

GERAL

Total de finalizações: 83

Finalizações Certas: 35

Finalizações Erradas: 48

Fonte: FootStats