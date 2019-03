Desta feita, a opção é buscar conceituar as relações no ambiente organizacional, particularmente das funções gerenciais com poder de mando. Assim sendo, o ponto inicial deve ser o entendimento do que seja a competência, enquanto elemento que vai permear as relações interpessoais na direção dos seus objetivos. Como tal, deve ser considerada enquanto agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas, que afeta parte considerável do todo. Relaciona-se com o desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos - que pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento.

Nessa perspectiva, o conhecimento é adquirido através do processamento de informações inerentes aos respectivos procedimentos formais e na memória das pessoas - que têm relevância e causam impacto no seu comportamento. É o saber que se acumula durante a experiência de vida - teorias, conceitos, princípios, técnicas, procedimentos, etc. Que se aplica ao memorial técnico específico - a gestão de negócios propriamente dita, e a realidade do segmento econômico - com destaque para as empresas de micro, pequeno e médio portes. A atitude se manifesta na predisposição interior inerente nas crenças, valores e premissas de uma pessoa em relação aos outros ou a situações que se apresentam.

Estar relacionada aos interesses assim como a predisposição em querer fazer. Atitudes com essas características contribuem para a construção dos resultados almejados - é percebida pelas reações que se manifesta no comportamento das pessoas que se expressa na determinação no fazer com segurança e autoconfiança, otimismo, energia e entusiasmo e ainda atitude flexível e democrática, coerente e técnica orientada para resultados.

A habilidade no fazer repercute no agir com competência enquanto resultados finalísticos a partir dos conhecimentos adquiridos. O saber enquanto o conjunto de informações que a pessoa acumula e lança mão quando assim se revelar oportuno. Por fim, o conjunto de informações que permite ao profissional enfrentar com flexibilidade e sabedoria os diversos desafios que são inerentes ao dia a dia das organizações.