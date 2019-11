Alice centenária

Venho lá do sertão. Aprendi a não chorar. Versos de G. Vandré. Versos da minha vida. Após deixar o Seminário Salesiano, decidi ser médico cardiologista. Tornei-me um estudante profissional. Ajudado pela minha irmã Maggy, que vive na Suiça, me matriculei no Colégio Cearense do Sagrado Coração de Jesus. E naquele colégio, encontrei muito mais do que amigo e colega, um irmão.

Uma irmandade que se esticou até os dias de hoje. Origens diferentes. Meu pai era ferroviário. Vinha do sertão. Vivia uma vida simples. Em Crateús, eu vivia me perdendo no meio de rios e de corredeiras. Entre mugido do gado e o aboio triste e puxado do apito do trem. Vinha de uma família muito decente, mas pobre. Encontrei um irmão que hoje é médico como eu e continua a mesma irmandade dos distantes anos do Colégio dos Irmãos Maristas.

Falo do Trajano Augusto de Almeida Filho, filho do Dr. Trajano e da dona Alice. Neto de médico, Dr. José Frota, que batiza um dos mais importantes hospitais desta cidade. Praticamente, Dr. Trajano e dona Alice me acolheram como filho. Naquele santuário amoroso e sagrado, tornei-me membro da família. Sem saber fazia como Sêneca, naquela mansão da Dom Luiz, aprendi a conviver com simplicidade. Pois simplicidade e ternura eram o sinete daquele templo familiar.

Durante mais de 5 anos frequentava aquela casa de tanto abraço. Heloísa, José Joaquim, ambos médicos, juntamente com Ines, Gilda e o Trajaninho formavam esta coroa de que fala a Bíblia. Uma coroa que orna a fronte destes pais admiráveis. Tive sorte. Muita sorte. Respirar esta arte de uma quietude benfazeja. Hoje, dona Alice torna-se centenária. Cem anos de uma vida construída de dedicação e de enternecimento. Como é bela a família. Dona Alice filha de um médico famoso, casou-se com um médico que cuidava dos tísicos. Dos tuberculosos. Dos que tinham a doença do peito. Dr. Trajano fazia muito mais, era cirurgião. Entre cavernas e escarro hemático, eu presenciava, no seu consultório da Praça José de Alencar, a sua compaixão para aqueles doentes arruinados por uma doença que ceifou tantas vidas.

A tranquilidade do Dr. Trajano tinha uma fonte: Alice. Ela era o equilíbrio e o prumo daquela família. Quando fizemos 45 anos de médicos, Trajano Augusto foi escolhido por mim e aceito por unanimidade, o médico padrão. Pela maneira lhana. Pelo magnetismo de seu semblante enternecido. Por seu abraço generoso. Também a marca da mãe que abençoada por Deus, chega nesta data alvissareira. Parabéns.

José Maria Bonfim de Morais

Cardiologista e teólogo