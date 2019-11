Sofrer não é método: Ceará precisa amenizar a dor do torcedor

Está no regulamento: torcer para o Ceará exige seguro do coração. Não é possível se complicar tanto em 90 minutos como o Vovô faz, mesmo que o ambiente seja favorável. O contexto é a tônica da Série A alvinegra, que conheceu a vitória mais emblemática diante do Fluminense.

Os jogadores repetem tanto o termo “ansiedade” que, talvez, o psicológico pese mesmo na Arena Castelão. Apesar de abrir o marcador logo de cara, bem cedo, o time de Adilson Batista esbarrou em uma sucessão de erros que o impediu de adquirir tranquilidade ou um resultado mais expressivo.

A análise sentimental precisa vir à tona porque a arquibancada entende a oscilação em campo e, sejamos justos, o futebol não deveria ser um esporte de completo sofrimento. O estigma reside porque a dicotomia de caráter persiste. Adilson ora assume postura agressiva, ora é retranqueiro, mesmo que não admita.

O resultado ameniza a situação, mas o 2º tempo diante dos cariocas é inadmissível. O Ceará foi omisso na etapa final e perdeu em todos os índices possíveis: finalizações (1 x 17), posse (27% x 73%), escanteios (1 x 8), passes (121 x 311) e cruzamentos (2 x 16). Perdão, mas o Vovô escolheu sofrer, mesmo que o treinador não tenha mexido de forma errônea - colocou peças por necessidade.

O contraponto é que, nesse momento, vencer é tão fundamental que sequer importa a forma do triunfo. Quantas vezes o Ceará não criou e a derrota veio junto? Mais de 100 chutes para apenas três gols. Assim, ganhar do Flu serve como mostra de que o Vovô também é letal.

O gol de Mateus Gonçalves, no único contra-ataque executado, pareceu até um golpe de sorte tamanha a pressão adversária, todavia, foi pensado, orquestrado e planejado. A covardia intimida o sucesso, vale ressaltar, e a caminhada está longe de um desfecho.

Correr atrás não é método, muito menos possibilidade. O Ceará pode mais e evitar o Z-4 na 38ª rodada depende apenas de si. Que o Vovô amenize a dor do torcedor e atue como o protagonista que é.