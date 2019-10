Rodando o elenco alvinegro, Adilson resgata jogadores do Ceará

Desde que chegou ao Ceará, em outubro, Adilson Batista testou 22 jogadores em cinco partidas. Com pouco tempo para trabalhar com o elenco, o método do treinador é testá-los durante os 90 minutos, com esboços táticos seguindo as características dos adversários.

A estratégia deu novas oportunidades para peças esquecidas, como o volante Pedro Ken e o meia Juninho Quixadá. Contratado no início da Série A, o criticado Bergson até desencantou sob o novo comando, além de vir de uma boa atuação na virada contra o Bahia, fora de casa.

Rodar o elenco é uma forma de dar oportunidade aos que compõem setores mais disputados. O zagueiro Eduardo Brock, por exemplo, não havia estreado até a 25ª rodada, quando então enfrentou o Avaí, já com Adilson.

Para atingir a mesma cota de jogadores, Enderson Moreira, que assumiu o time apenas para a Série A do Campeonato Brasileiro, precisou de sete rodadas. O detalhe é que o elenco na época era mais robusto e ainda contava com os atacantes Ricardo Bueno (CSA) e Roger (Ponte Preta), o lateral Thiago Carleto (Vitória), o volante Edinho (Vila Nova), além do goleiro Richard, fora da temporada por lesão grave no joelho.

Ao todo, Enderson usou 33 jogadores durante a passagem no time. A única contratação não disponível para o treinador foi o atacante Willian Popp, apresentado no dia da sua saída. Para a sequência das 11 rodadas, o Vovô tem 30 atletas à disposição - exceção para Alex Amado, no DM.

Apostas táticas

É nítido que o desempenho alvinegro com Adilson ainda está longe do ideal, são apenas 40% de aproveitamento e a 15ª posição, com 29 pontos - um a mais que o Z-4. Mas o número já é maior que o obtido na competição: 35,8%. Sem ressalvas ao técnico, o torcedor do Vovô pode se agarrar à franca evolução nas últimas partidas, além de um esquema agora bem definido.

Diante do Avaí, a vitória veio com gol de atacante, algo que não ocorria há sete jogos - além de conseguir respiro frente a um rival direto. Depois veio o sistema de três volantes que abriu o placar no Santos, mas não resistiu à pressão na Vila Belmiro. Por fim, o triunfo em solo baiano com um time ofensivo no momento que precisava do placar.

O processo de evolução passa muito pelas escolhas de Adilson Batista: Felipe Silva e William Oliveira. Intocável nas últimas duas partidas, a dupla acresceu na produção da equipe, tanto ofensivamente como defensivamente no sistema 4-3-1-2.

Na armação, o Camisa 10 contribui diretamente com a consistência tática do ataque durante momento de oscilação de Thiago Galhardo. A baixa velocidade é compensada pela leitura do jogo, habilidade que cresce quando o mesmo atua centralizado - uma das ideias do treinador e que já rendeu duas assistências.

Já o volante trouxe mais força física e combatividade para um espaço fragilizado na estrutura do time. Com fôlego, desafogou Fabinho e ainda somou na cobertura dos laterais, muito agudos.

É momento de integração para decidir o futuro. A permanência na elite passa pelos duelos com Vasco (26/10) e Fluminense (30/10), ambos na Arena Castelão. A atmosfera criada pela torcida pode ser um trunfo para o Vovô dar sinais do potencial que tem.