Reservas do Fortaleza pedem passagem na equipe principal de Ceni

A queixa é antiga entre os torcedores do Fortaleza: há titulares incontestáveis de Rogério Ceni que merecem uma ida ao banco de reservas. A análise ganha força com as exibições diante de Flamengo e Grêmio, dois semifinalistas da Libertadores, na Arena Castelão. Em ambas as partidas, peças do elenco menos utilizadas foram exigidas e se qualificaram por uma vaga na equipe principal.

Sem mexer na estrutura do time, que mantém o sistema tático 4-2-4, o Leão apresentou organização, principalmente com Nenê Bonilha no meio-campo. Velho conhecido do técnico, que o treinou em 2018, o volante fez apenas o 3º jogo desde que retornou, mas trouxe poderio de marcação à frente da defesa, além de uma saída de bola qualificada: acertou 84% dos passes que tentou.

As características o permitem até jogar como camisa 10, adiantado na armação como fez no duelo com o Internacional. Já contra o Grêmio, o jogador entrou formando uma trinca de volantes, composição que durou apenas nove minutos até retomar o padrão com a saída de Felipe.

Esse é justamente o nome que perdeu espaço. Com qualidade técnica, o atleta caiu rendimento e tem interferido diretamente nos resultados tricolores. Avançando pouco ao ataque, realizou apenas 18 assistências para finalização, índice superado por Carlinhos (19), Romarinho (23) e Juninho (33), principal concorrente na posição e dono da bola parada.

O talento, muitas vezes, é pego pela displicência, o que transforma jogadas simples em tentos do adversário. Se na Série B apresentava, um índice de 0,8 chutes por jogo, na elite nacional o número cai pela metade: 0,4 - na temporada passada, Bonilha era o companheiro da função.

Setor ofensivo

Quem também tem a titularidade contestada e viu a sombra dos concorrentes crescer foi Edinho. Vice-artilheiro do time em março, quando somava seis gols, precisou ficar quase dois meses fora para tratar uma lesão muscular na coxa esquerda. Desde então, apresentou um tento em 15 jogos.

No período, atuou nove vezes como titular e seis vindo do banco. Opção com Zé Ricardo, reassumiu a ponta direita do ataque sob o comando de Ceni, mas os números provocam reflexão: seis finalizações, três desarmes e 55 bolas perdidas nos últimos cinco jogos.

O maior candidato ao posto é Felipe Pires. Também velocista e com características de buscar o mano a mano, foi o autor do gol de empate com o Bahia, em Salvador, após receber passe de Osvaldo. Protegendo melhor a posse, é desarmado menos vezes (3) e atua nos dois lados.

Nova chance

Entre os atletas com menos minutagem, o volante Araruna (363), o meia Marlon (385) e o atacante Kieza (752) têm ganhando oportunidades e devem ser mais decisivos na reta final do Brasileirão. As chances também ocorrem na 2ª passagem de Ceni.

Araruna foi titular os 90 minutos contra o Flamengo e se firmou como alternativa na contenção, com agilidade e boa saída de bola. Marlon é uma das substituições certas, sempre com um papel mais defensivo nas laterais, como quando entrou para marcar Éverton. Já Kieza foi usado como falso 9 e até criou oportunidades para os companheiros ao sair da grande área.