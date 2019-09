Prêmio de Messi escancara falta de critérios da FIFA

Antes de prosseguir a leitura, saiba que eu escolheria Lionel Messi como o melhor do mundo. Dito a preferência, a premiação FIFA The Best, cerimônia realizada nesta segunda-feira (23) para escolher os melhores atletas do ano, não apresentou coerência alguma quanto ao principal troféu.

Na temporada 2018/2019, o atacante do Barcelona foi impecável: 54 gols em 56 jogos, chuteira de ouro e ainda um Campeonato Espanhol. De longe, era o maior concorrente de Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool - aos fãs, desta vez, Cristiano Ronaldo correu por fora.

No entanto, em uma eleição que historicamente premia pelos títulos, Messi não era preterido. Já o defensor foi eleito o melhor da Premier League, ganhou a Liga dos Campeões e ainda conduziu a Holanda para a final da Liga das Nações.

Messi e Virgil van Dijk se enfrentaram na Liga dos Campeões, com vantagem para o holandês Foto: AFP

O cenário é o mesmo que elegeu o meia Modric, último campeão, como o principal do mundo. Pelo Real Madrid, havia conquistado o tetra do maior torneio europeu e ainda liderou a Croácia durante a Copa do Mundo. Não significa que não mereça a premiação, mas sempre precisamos ressaltar que Messi e CR7 são lendas e estão em outro patamar. Na época, inclusive, a única diferença para o português foi o torneio de seleções, mesmo apresentando números de gols e assistências inferiores.

A mesma cerimônia de 2017/2018 também tratou de registrar uma bizarrice ao premiar dois goleiros como os melhores. Lloris, campeão com a França, ganhou a luva de ouro, enquanto o espanhol De Gea ficou na seleção ideal. Para a mesma posição, qual o critério adotado pela entidade máxima do futebol no mundo?

Capitão da França, Lloris foi campeão mundial em 2018 Foto: AFP

No fim, Virgil não ganhou por ser zagueiro. O desprestígio é mundial, assim como a carência de renovação nas peças. A lógica é a de que o gol movimenta o esporte, então os artilheiros herdam os louros, enquanto as posições da defesa (incluindo laterais, volantes e goleiros) não ganham nada.

Desde o início da premiação da FIFA, em 1991, apenas em uma ocasião tivemos um zagueiro premiado. O feito é do italiano Pablo Cannavaro, que foi campeão do mundo em 2006. Em tempo: meias (9) e atacantes (17) foram amplamente vencedores.

A solução para van Dijk é vencer tudo que tiver direito na temporada, incluindo eventos de seleção. Conseguir completar uma temporada sem ser driblado uma vez sequer não surge como suficiente para um jogador de futebol ser destaque.

A situação é tão calamitosa que CR7 teve apenas dois pontos a menos que o holandês, mesmo não sendo sequer cotado ao título, enquanto Messi liderou tranquilo com 46. Vale ressaltar que jornalistas e capitães das seleções votam na premiação, que também elegeu três atletas do Real Madrid (Sergio Ramos, Marcelo e Modric) para o time ideal do ano, sem que o time espanhol tenha conquistado nada.

Com cadeira cativa, Daniel Alves certamente ficou fora pela transferência ao São Paulo. No âmbito mundial, o Brasil também vive o descrédito. Basta ver Neymar, que viveu uma grande fase no Santos e só foi considerado potência ao partir para Barcelona. Obs: ficou sem um voto sequer.

Classificação final do prêmio