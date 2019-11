Perder para Chapecoense é inadmissível e Ceará não tem mais espaço para erros

Perdão, mas é inadmissível perder para a Chapecoense. A frase é dura, mas expressa exatamente o quão ruim foi o resultado do Ceará. De todas as possibilidades, ser superado pelo vice-lanterna é triste para quem tenta brigar contra o rebaixamento. A derrota do Vovô é para si.

As reverberações também florescem ao talo. É desperdício de oportunidade, perda de pontos, abalo na confiança e crise com o próprio torcedor. Podem anunciar por aí, o Alvinegro de Porangabuçu está se esforçando para entrar no Z-4 em um momento que é fatal.

Não bastasse o momento que passou 10 jogos sem vencer, ainda sob comando de Enderson Moreira, o time não sabe se impor nem contra os adversários mais frágeis - do ponto de vista tático e técnico. O fato é que a cota de erro se esgotou e o abismo reside a um passo do clube cearense.

Adilson Batista teve a oportunidade para calar os críticos, mas, ao invés disso, os entregou mais combustível. Mudar a fórmula que vinha dando certo logo quando vencer era obrigação não parece algo lógico em nenhuma perspectiva. Foi justamente a escolha do comandante ao abdicar dos três volantes e apostar em quem estava esquecido no plantel: Chico.

O problema é que o treinador é apenas a ponta do choque turbulento. Como culpá-lo por ter um time tão apático e sem opções? De que adianta escalar centroavantes que não conseguem balançar as redes?

O iceberg tem base em um planejamento equivocado, mal feito e que demorou a perceber o quão errado foi a montagem da equipe para a disputa da Série A do Brasileiro. O Ceará é gigante e já passou da hora de ser gerido como tal: para além das contas em dia.

Nesse contexto, as oportunidades de experimentações acabaram. O Vovô joga a vida nas próximas cinco partidas do Brasileirão e tem inspiração na própria história frente ao Z-4. O momento é turbulento, só que requer apoio dos que sempre abraçaram a causa: os torcedores.

Que possam fazer da Arena Castelão um caldeirão no domingo (24), às 19 horas, diante do São Paulo. E assim reconstruir os alicerces do time em 2020, se o rebaixamento não vier. Na tabela, o Alvinegro está em 15º, com 35 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que está no Z-4 e pode ultrapassá-lo se vencer o Avaí nesta segunda (18).

