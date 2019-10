Ou o VAR muda ou atrasa o futebol nacional

Uma partida de futebol tem muitos elementos. Pode-se argumentar sobre os grandes dribles, goleadas, resultados improváveis... No Brasil, no entanto, o protagonista fica fora do gramado. Sim, o árbitro de vídeo (VAR) se tornou Persona Non Grata no país e tem sido o motivo dos debates esportivos.

A crítica por parte de torcedores, clubes, atletas e federações está evidentemente direcionada ao mau uso do recurso.

Para aplicá-lo no Brasileirão, cada time desembolsou tal quantia e, mesmo com o investimento, as polêmicas se multiplicam aos montes.

Faz sentido? Totalmente. E digo mais: da forma como o VAR está sendo conduzido no futebol brasileiro, o risco de o esporte sofrer um retrocesso estrutural é grande. Isso porque, historicamente, a mudança encontra resistência sobrecomum no Brasil, imagine então se vier acompanhado de uma piora na qualidade da modalidade. O que pesa é a necessidade excessiva de interferir no desenrolar do jogo.

Vejam só a explicação para um gol não anulado do Flamengo, que venceu a Chapecoense por 1 a 0.

Análise do lance em Grêmio 1 x 1 Flamengo Reprodução TV

Confesso que nem com as linhas desenhadas consigo cravar que Bruno Henrique não estava impedido. São complexidades que residem em um esporte de contato com 22 pessoas se movimentando por um campo de 110 por 75 metros e uma bola.

No jogo entre Avaí e CSA, 23ª rodada e última do atual Brasileirão, um árbitro (bem posicionado) viu um lance e nada marcou. O que fez o VAR? O chamou, mostrou o lance em quatro ângulos diferentes e, no fim, conseguiu a marcação da penalidade – decisão que fez o time catarinense pedir a anulação do jogo.

Lance envolvendo o VAR em CSA 3 x 1 Avaí. Reprodução TV

Mas o que a tecnologia tem de tão problemática? Nada. A questão é o lado humano. Aqui, nós temos apenas 10 árbitros FIFA, o padrão máximo do futebol. Já especializado em vídeo, ou que tenha feito o curso específico de manuseio, o número cai para três em todo o território nacional.

A ferramenta, que tem 26 câmeras disponíveis no estádio, necessita de técnica, treino e estudo. Justamente o que não temos. Com todos os diálogos gravados, é evidente que não se trata de má fé ao cometer um erro, mas qualificação do serviço.

O Brasileirão está sendo um laboratório, mas com interferência real no resultado.

Errando, o chefe de arbitragem nacional, Leonardo Gaciba, espera que as correções sejam feitas de forma orgânica, gerando aprendizagem no equívoco.

Só que tudo isso pode ser tarde demais, uma vez que o repúdio ao VAR cresce a cada partida. Falta transparência, competência e responsabilidade. Era preciso capacitar os juízes antes de usar o vídeo porque o prejuízo simbólico, além do placar, corrompe o ideal de jogo limpo proposto pelo equipamento.

Qual motivação teremos em pagá-lo se o erro persiste? O uso indevido tira a credibilidade de algo que veio para somar.

Para que seja feito o investimento, todos os envolvidos no campeonato precisam bancar – algo que certamente vai contrariar os times em 2020. O risco: enquanto o mundo se moderniza, o Brasil retrocede, mais uma vez.

Em tempo 1: Esportes como vôlei, basquete, natação, atletismo, fórmula 1, tênis, futebol americano e handebol possuem o VAR para auxiliar nas decisões.

Em tempo 2: As formas de aplicação são variadas, desde o uso obrigatório pela arbitragem, apenas quando solicitado pelos times ou até com quantidades limitadas de solicitações. Deu e tem dado certo. Na verdade, faz parte da evolução do jogo, como a própria regra das substituições.

Em tempo 3: Argentina, Chile e Uruguai intensificaram os cursos de árbitro de vídeo antes de tornar o VAR padrão no campeonato nacional (no duelo entre Grêmio x Flamengo, três gols foram anulados corretamente com o VAR). Na Europa, a Inglaterra, detentora do torneio mais disputado do mundo, começou a utilização do recurso apenas nesta temporada 2019-2020, com explicações jogo a jogo do que foi apitado pelos juízes.