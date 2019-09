O Figueirense não é um case correto sobre os clubes-empresas, mas um risco

O Brasil tem problemas para administração do capital. Do alto ao baixo escalão social, damos sinais de que ter “dinheiro limpo” é difícil. O contexto é importante para a compreensão de que o Figueirense, que se desligou na última terça (24) da instituição Elephant para sobreviver, não é o case correto sobre a relação clube-empresa no futebol, mas expôs o risco da modalidade de administração.

Só para recapitular: o time catarinense aderiu ao novo sistema de gerência em agosto de 2017, sendo comprado por R$ 9,5 mil (investimento de Valor de Aquisição previsto em contrato). De lá para cá, foi campeão estadual, trouxe reforços, evitou o rebaixamento para Série C…

No entanto, também acumulou salários atrasados, falta de pagamento do FGTS e atletas da base sem alimentação. A crise então eclodiu nos últimos dias, com a empresa Elephant, especialista em Coworking, desligando-se da gestão e anunciando a saída do time da Série B, o que acarretaria em punição de dois anos sem participar de nenhuma competição da CBF.

O que foi feito?

Um grupo de ex-jogadores e diretores se juntaram, formando uma associação - modelo que criou 99% dos clubes brasileiros. Então, passaram a administrar o Figueirense, reafirmaram que irão seguir no torneio e, ontem, entraram em campo com festa da torcida, sendo derrotado pelo Bragantino, outro modelo de clube-empresa, mas que vem funcionando.

Sem tomar partida sobre qual panorama é melhor para determinado time, não se pode sacrificar o sistema clube-empresa com o ocorrido.

No mundo, gigantes são adeptos da forma de gestão: o Manchester City, o PSG e o próprio Liverpool, atual campeão europeu. Na Fórmula 1, a RBR, que corre com a logo da Red Bull, foi tetra entre 2010 e 2013, revelando até o piloto Sebastian Vettel.

Obviamente, toda privatização exige uma contrapartida monetária. E apesar dos prós e contras, estão sujeitos à corrupção, como evidenciou a investigação contra o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, preso na Espanha.

Dentre o exposto, o que precisa ser destacado é que o futebol brasileiro é insustentável como está. Na própria Série A, com cotas milionárias de TV, o menos endividado é o Ceará, que tem déficit de R$ 6 mi e, mesmo assim, é reverenciado nacionalmente pela gestão financeira.

O Cruzeiro, por exemplo, deve R$ 80 mi e já não paga os salários dos jogadores há dois meses.

O cenário caótico é propício para um injeção financeira, artifício que tem no clube-empresa uma das alternativas.

Na verdade, o interesse não é novidade, vem sendo tentado desde os anos 90, com a Lei Zico: sem adesão. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) junto do senador Romário (Podemos-RJ) reviveram a pauta, principalmente motivada por um Governo Federal favorável ao capital estrangeiro e à privatização.

Não há nada definido até então, são muitas propostas. O que se sabe é que mexer em conjunturas enraizadas sempre será um desafio, ainda mais quando o diálogo entre Governo e clubes é algo tradicionalmente distante no Brasil. Dois pontos são importantes na decisão:

Fato 1. O futebol não deve ser apenas dos cartolas, tem raízes no povo. É proibido mexer no amor do torcedor sem responsabilidade. Então todo cuidado é pouco ao vender uma agremiação e dar força para quem vem de longe em busca de receita.

Fato 2. Para conseguir adeptos, as primeiras ofertas para o modelo clube-empresa oferecem abonos de dívidas, desbloqueios de contas e uma série de vantagens. O oásis é só no começo. Toda empresa tem tributos e esses serão cobrados. Ganha quem souber crescer com o respiro inicial.