Não é de hoje: Romarinho é o melhor jogador do Fortaleza

A estrela de Romarinho brilhou no Clássico-Rei deste domingo (10). Longe do ostracismo, o atacante teve uma grande atuação, conseguiu romper as linhas de marcação do Ceará e ainda construiu o gol do Fortaleza com um passe inteligente para Osvaldo - que depois achou Wellington Paulista.

O desempenho rendeu até elogios do técnico Rogério Ceni, que o classificou como o “melhor do jogo”. Novidade? O fato é que o jogador de 25 anos transformou todas as críticas em combustível e se tornou uma arma no time tricolor.

Isso porque pará-lo é uma atividade difícil. Os números explicam que, no mano a mano, a principal alternativa tem sido a falta: 6º com dribles no Brasileirão (70) e 8º mais caçado (62).

Romarinho tem se destacado no setor ofensivo do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

A redenção do atleta que leva nome de artilheiro, mas precisou de 26 partidas para desencantar no Leão, ocorreu ao marcar o gol da vitória sobre o Santa Cruz na Copa do Nordeste. Aquele episódio o mudou de patamar, que viu a consagração se perpetuar no Clássico-Rei.

Romarinho foi titular durante os 90 minutos, acertou 17 passes (94%), executou cinco dribles, ganhou todas as bolas aéreas que disputou (4) e ainda foi parado com ações faltosas seis vezes.

O retrato que fica é o da persistência. Artilheiro na Série D, pelo Globo/RN, Romarinho precisou se adaptar a um novo conceito tático, aprendeu a jogar como ponta e venceu as recorrentes vaias da arquibancada.

Ceni o expôs porque acreditava no potencial. Sempre o defendeu desde que chegou ao clube, o indicou, e agora colhe os frutos em um momento chave da temporada. O futebol tem dessas inversões de valores, mas sempre se manteve como um esporte de auto-superação.

Sem mensurar valor, Romarinho é o craque que o Fortaleza tem para as seis rodadas que estão por vir. Que os gritos, agora de apoio, o façam crescer.

Mais números de Romarinho na Série A