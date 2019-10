Jogo contra o São Paulo mostra que Fortaleza deve sempre investir na ofensividade

Pouca lamentação e muitos aprendizados. O Fortaleza não se acovardou diante do São Paulo, fora de casa, e fez uma atuação segura, apesar da derrota por 2 a 1. Mais que o resultado, na bagagem de volta, traz provas de que ser agressivo é o melhor caminho para permanecer vivo na Série A do Brasileiro.

À beira do gramado, Rogério Ceni justificou ter sido a melhor escolha para comandar a equipe ao conseguir mudar a estrutura tática leonina e conseguir voltar a incomodar, mesmo no Pacaembu. O tão solicitado meia, Mariano Vázquez, teve minutos em campo e legitimou o esquema 4-3-3 - alternativa ao padrão inicial de quatro atacantes.

Quando adiantou as linhas, o Fortaleza também soube se defender ao ter a posse de bola - conjuntura que atrapalhou os avanços dos são-paulinos. “Mesmo com toda a diferença que existe (de elenco), fizemos dois confrontos parelhos. Mas o detalhe fez o São Paulo levar a vitória nos dois jogos”, declarou o treinador, relembrando o triunfo do time paulista na Arena Castelão.

O Fortaleza desperdiçou três contra-ataques antes de sofrer o 2º gol do São Paulo Foto: divulgação

O que precisa de reparos é o sistema defensivo, principalmente, o lado esquerdo. Todos os gols do São Paulo ocorreram pelo setor, que tem Carlinhos e Osvaldo como principais marcadores. A brecha também resultou em uma finalização na trave de Marcelo Boeck.

Desta forma, a marcação por zona se desfaz e obriga uma readaptação ao plano de encaixe, com os zagueiros precisando sair da grande área para coibir o avanço dos adversários. Outro ponto que requer ajustes é a bola aérea: 12 gols, 36% de todos os tentos sofridos, foram em cruzamentos.

Maratona

Agora é preparar para a sequência tortuosa, sem esquecer de fazer o dever de casa. O próximo compromisso é diante da Chapecoense, quarta-feira (9), na Arena Castelão, às 20h30. No entanto, o mês de outubro também reserva Vasco (13/10); Flamengo (16/10), Grêmio (19/10), Cruzeiro (27/10) e Avaí (30/10).

São seis partidas em um período de 30 dias, maior sequência de confrontos da equipe desde o início do ano. No esquema 4-2-4, a maratona traz punições aos velocistas da equipe, como ocorreu com Romarinho (lesão no músculo adutor da coxa) e André Luís (trauma no pé).

Com indefinições e poucos treinamentos, a margem para se manter longe da zona de rebaixamento é espessa. No momento, são cinco pontos de diferença para o Z-4 e seis vitórias para a média que garante a permanência na elite nacional: 45. É preciso jogar com inteligência nas 15 rodadas restantes.