Flamengo: venceu o melhor time do futebol brasileiro

Até agora não consigo entender o que aconteceu no Maracanã. É duro falar que havia um abismo técnico porque o Grêmio é gigante, tem um trabalho consolidado, Éverton Cebolinha, alma copeira… Mas 5 a 0? Sem sombra de dúvidas, o Flamengo de Jorge Jesus já está na história e, sim, é favoritaço ao título da Libertadores.

Tudo porque precisou apenas de quatro meses para encantar a todos. Às vezes a empolgação (dos torcedores) até atrapalha uma análise isenta, tendo em vista tamanha massa rubro-negra. Todavia, é fato que pratica um futebol gostoso de acompanhar, ofensivo e que busca o placar a todo instante.

A incredulidade existe com a partida desta quarta-feira (23) porque foi fácil demais - longe de toda a expectativa para o confronto entre os dois melhores times do país. Palavras mais consistentes até seriam passeio, vexame, atropelo, enfim, qualquer uma que indique massacre, literalmente.

Que sirva de receita, lição. O título ainda não veio, a exatamente um mês da final contra o River Plate-ARG, dono de quatro taças, e em jogo único no Chile. O aprendizado é de filosofia, resgaste de qualidade técnica para uma competição enraizada no antidesportivo.

Voltamos a ver a prática do futebol brasileiro, moleque, no seu país natal. O arquiteto disso tudo, um português, é sintomático do que podemos extrair das nossas equipes desde que estejam em mãos certas, afinal de contas, Jesus não poupa ninguém, usa o que tem de melhor disponível sempre e foi assim que superou os 38 anos de angústia carioca longe de decisões continentais. Que todos possamos aprender com o Flamengo!