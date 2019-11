Clássico-Rei na Série A registrou 4º maior público do confronto na década

Considerado um dos maios importantes Clássicos-Rei da história, o jogo deste domingo (10) registrou o 4º maior público do confronto na década. Ao todo, 46.093 torcedores acompanharam a vitória do Fortaleza por 1 a 0 na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro.

A carga ainda resultou no montante de R$ 911.589,00 ao Leão pelo mando de campo. Além da marca, a partida contou com festa das torcidas alvinegras e tricolores, que montaram mosaicos 3D e um show pirotécnico.

O recorde de público do duelo nos últimos 10 anos ocorreu durante a final do Campeonato Cearense de 2010, quando o Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 diante de 52.766 presentes.

Os demais jogos que superaram o registro do Brasileirão também vieram de Estaduais. Em 2015, o 2 a 2 emblemático na final levou 50.002 torcedores ao Castelão. O outro foi em 2011, na vitória alvinegra por 1 a 0 com 48.893 espectadores.

Fica o registro de que a Arena Castelão tremeu. Como um grande coração, pulsou em energia. E se a partida foi mesmo a principal de uma rivalidade centenária do futebol cearense, serviu também como mostra da força de um Estado resiliente e que se estabeleceu como polo central do esporte no Nordeste.

O caráter emergente acabou. Amadurecidos com títulos e grandes personalidades, evoluímos em patamar e podemos nos perceber como potência. Se em uma única temporada, solitária, quebramos marcas, que venha a manutenção de Ceará e Fortaleza na elite nacional!

Confira ranking de públicos