Ceará e Fortaleza são amplos favoritos na 33ª rodada; veja números

São finais e precisam ser encaradas como tal. Quando entrarem em campo no domingo (17), Ceará e Fortaleza colocam em xeque os rumos na Série A do Brasileiro. E mesmo que isso passe pelo contexto de adversários, pontuações ou tabela, a verdade é que nada é desculpa para um resultado que não seja a vitória.

A pressão está posta porque a competição se afunilou, são seis jogos para o encerramento. E os adversários são os melhores possíveis nesta 33ª rodada: CSA (18º) e Chapecoense (19º) pela frente.

Se é difícil jogar contra quem está desesperado, o fator paralelo é que vencer tem peso dobrado porque o distancia da zona de rebaixamento, além de afundar de vez um adversário direto. E os números deixam claro a superioridade de Vovô e Leão.

Trunfo alvinegro

No 1º turno, o Ceará venceu a Chapecoense por 4 a 1 na Arena Castelão JL Rosa / SVM

A começar pelo time alvinegro, que joga mais cedo, às 18 horas, na Arena Condá. O ânimo reside no 1º turno, quando aplicou 4 a 1 em uma Chape desnorteada. No histórico, a sobreposição também reside com três vitórias e dois empates em seis partidas, aproveitamento de 56%.

Além do exposto, o Ceará chega para o duelo fortalecido por retornos. Entre fadiga muscular e suspensões, Bergson, Felipe Baxola e Pedro Ken voltam ao plantel e são opções entre os titulares. No lado alviverde, o técnico Marquinhos Santos terá apenas um zagueiro de ofício, e ainda das categorias de base, à disposição, o que implica em um adversário bastante desfigurado.

Vantagem tricolor

No 1º turno, o Fortaleza ganhou do CSA por 2 a 0 no Rei Pelé Thiago Gadelha / SVM

Já a partida do Fortaleza ocorre às 19 horas, na Arena Castelão. E se existe um time que o Fortaleza enfrentou mais do que o Ceará nos últimos anos trata-se do CSA. Apesar de companheiros em acessos consecutivos, está nítida a vantagem leonina: 61% de aproveitamento nos seis jogos passados.

Outro detalhe que chama atenção está na bola aérea. Enquanto o Fortaleza é o 4º melhor do campeonato no quesito quando joga em casa, o Azulão tem o pior desempenho como visitante: levou 10 em oito partidas.

Confrontos diretos

Os cenários são os mais favoráveis possíveis - só seria melhor se o Ceará também atuasse em casa. Sendo assim, mandante ou visitante, a missão é vencer a todo custo. Principalmente porque os duelos prometem ser os mais fáceis até o fim do Brasileirão.

Em tempo: essa rodada reserva pelo menos quatro confrontos diretos (Fluminense x Atlético/MG; Chapecoense x Ceará; Fortaleza x CSA; Cruzeiro x Avaí). Rivais devem ficar pelo caminho e é a chance de ganhar fôlego contra o Z-4.

Histórico do Fortaleza

CSA 0x2 Fortaleza | 04ª rodada da Série A (12.08.19)

Fortaleza 0x0 CSA | Fase de Grupos da Copa do Nordeste (28.01.19)

Fortaleza 1x1 CSA | 35ª rodada da Série B (06.11.18)

CSA 0x0 Fortaleza | 16ª rodada da Série B (20.07.18)

CSA 0x0 Fortaleza | Final da Série C (21.10.17)

Fortaleza 1x2 CSA | Final da Série C (14.10.17)

Histórico do Ceará